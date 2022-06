Agricultura do DF planejada pelos próximos 20 anos

“Há 12 anos que foi aprovada a legislação determinando a criação desse plano, e a Secretaria de Agricultura, a Emater e a Ceasa, juntamente com as federações, elaboraram esse documento feito a várias mãos, ouvindo os produtores para termos uma agricultura sustentável para nossa região” Governador Ibaneis Rocha

A agricultura do Distrito Federal pensada para os próximos 20 anos. Esse é o objetivo do DF Mais Agro, o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal que reúne uma série de propostas para o setor e foi elaborado por mais de 20 órgãos do governo, associações e federações.

Lançado no Parque da Granja do Torto com a presença do governador Ibaneis Rocha, o documento contempla desde a regularização fundiária até o apoio a pequenos produtores, dividido em oito eixos (relacionados ao final da matéria).

“Há 12 anos que foi aprovada a legislação determinando a criação desse plano, e a Secretaria de Agricultura, a Emater e a Ceasa, juntamente com as federações, elaboraram esse documento feito a várias mãos, ouvindo os produtores para termos uma agricultura sustentável para nossa região”, destaca o governador Ibaneis Rocha, que pontuou os esforços feitos pela atual gestão.

Lançado na Granja do Torto, o documento contempla desde a regularização fundiária até o apoio a pequenos produtores, dividido em oito eixos | Fotos: Renato Alves / Agência Brasília

A questão da regularização fundiária, por exemplo, foi um dos pontos mais comentados. Durante a cerimônia, o governador Ibaneis Rocha entregou a titulação de terra ao produtor rural Fragmar Diniz, que aguardava o documento há décadas. “São 55 anos trabalhando com a esperança de conseguir um dia a titulação da terra, e esse dia chegou. Nunca paramos de lutar para chegar aos nossos objetivos e agradecemos esse governo por isso”, agradece o produtor.

Fragmar agora faz parte do grupo de quase 250 produtores que regularizaram suas terras entre 2019 e 2022 e passaram a viver com segurança jurídica e paz social. Neste período, o DF teve 24,3 mil hectares de terras públicas rurais regularizadas.

“Esse é um plano de estado para o agronegócio, que traz demandas representativas como a regularização fundiária. Aqui no DF nós temos uma dívida com os produtores. Alguns deles têm mais de 50 anos que estão aqui e não possuem título de suas propriedades”, complementa o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do DF (Fape-DF), Fernando Cezar Ribeiro.

Já por meio do Fundo de Desenvolvimento Rural, foram disponibilizados R$ 6,6 milhões em financiamentos desde 2019. No âmbito dos canais de irrigação, essenciais na produção agrícola, o DF soma 73 km de canais com obras concluídas ou em andamento, beneficiando mais de 700 propriedades rurais.

O documento ainda traz desafios para a área econômica, da agricultura familiar, do meio ambiente, territorial, entre outras. “Por que a área urbana pode ser planejada e a rural não? O produtor precisa saber por onde ele anda, que segurança ele tem, o que fazer com o lixo produzido no campo. Todas as atividades no campo estão planejadas por 20 anos e muitas coisas delas já foram ou estão sendo implantadas”, indaga o secretário de Agricultura, Candido Teles.

Levar internet de alta velocidade, mais segurança pública e unidades escolares e de saúde para o campo também foram levantadas pelos participantes, a começar desde já, pelos próximos 20 anos.

Confira os 8 eixos e ações a serem implementadas

1. Territorial e Agrário

– Contratos precários

– Criação de instituição para regularização das terras rurais

– Ocupação irregular do solo

– Regularização dos projetos de assentamento

– Legislação

– Atualização da legislação fundiária rural

– Acesso à terra no espaço rural

– Programa de crédito fundiário

2. Infraestrutura Rural

– Estrutura de produção e comércio

– Galpões comunitários rurais

– Mobilidade/escoamento

– Revitalização de estradas rurais

– Abastecimento de água e energia

– Revitalização dos canais de irrigação

– Saneamento básico

– Coleta de lixo na área rural

3. Humano Social

– Cultura, esporte e lazer

– Programa juventude rural

– Saúde

– Programa de mulheres na área rural

– Educação

– Programa de creche rural

– Segurança

– Programa de habitação rural

4. Agricultura Familiar

– Compra direta da produção

– Programa de compras institucionais

– Organização social e produtiva

– Cooperativismo e associativismo

– Crédito rural

– Crédito para agricultor familiar

– Estrutura da moradia

– Programa Porteira Pra Dentro

5. Econômico (inovação e empreendedorismo rural)

– Empreendedorismo

– Programa de empreendedorismo rural

– Inovação

– Fomento à piscicultura, fruticultura e produção de orgânicos

– Agroindustrialização

– Incentivo às agroindústrias

– Crédito rural

– Fundo de Desenvolvimento Rural

6. Defesa Agropecuária, Qualidade e Segurança dos Alimentos

– Cobertura das ações do estado

– Defesa agropecuária itinerante

– Sensibilização dos produtores

– Programa de educação sanitária

– Registro sanitário de agroindústrias

– Programa de agroindústria artesanais

– Estruturação dos serviços

– Programas de sanidade vegetal e animal

7. Comercialização e Abastecimento

– Estruturas de apoio à comercialização

– Programas de feiras comunitárias

– Compras governamentais

– Programas de compra institucionais

– Agregação de valor à produção

– Incentivo às agroindústrias

– Logística produtiva

– Polos agroindustriais

8. Meio Ambiente

– Manejo e conservação de água e solo

– Programa Reflorestar

– Sistemas produtivos sustentáveis

– Plano Distrital de Agroecologia e Produção Orgânica

– Boas práticas agropecuárias

– Sistema campo limpo

– Gestão de resíduos

– Incentivo ao uso de energias limpas