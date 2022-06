Governo convoca 150 novos enfermeiros

O Governo do Distrito Federal convoca 150 enfermeiros para fazer parte do quadro de efetivos da Secretaria de Saúde (SES). O decreto de chamamento será publicado nesta sexta-feira (24), em edição extra do Diário Oficial do DF. Os candidatos, aprovados em concurso público de 2018, têm até 30 dias para entregar a documentação à administração central da SES e assinar o termo de posse.

“O reforço nos equipamentos e do pessoal da saúde pública tem que ser constante. Mesmo com a pandemia, nomeamos milhares de servidores e essa é mais uma etapa deste esforço para recuperar, definitivamente, um serviço tão essencial para a nossa população”, diz o governador Ibaneis Rocha.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca a importância dessa convocação, pois melhorará a qualidade do atendimento já prestado. “Estamos muito felizes com essas nomeações que vêm para melhorar a qualidade do atendimento à população. Além desse reforço na enfermagem do DF, vamos realizar, no domingo, um concurso para contratar mais médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas. São 47 especialidades médicas para este momento em que precisamos ampliar a força de trabalho”, ressalta a secretária.

Em maio, foram nomeados outros 63 servidores efetivos do concurso público feito em 2018. As vagas foram para especialistas em saúde e enfermeiros, sendo 48 para enfermeiro da família e comunidade, sete para técnico de laboratório – hematologia e hemoterapia, quatro para administrador, dois para contador e dois para analista de sistemas.