Sorteados no Nota Legal têm até sábado (25) para indicar dados bancários

O prazo para os sorteados no Nota Legal em dezembro de 2021 indicarem os dados bancários para receber o prêmio termina neste sábado (25). Segundo a Secretaria de Economia, não haverá mais prorrogação. A data anterior era 22 de junho. Esta é a última chance de os participantes do programa conferirem se tiveram sorte no sorteio. Os valores que não forem resgatados voltarão ao caixa do Governo do Distrito Federal (GDF).

Na próxima terça (28), será realizado o primeiro Sorteio do Nota Legal de 2022 | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Nesta quinta-feira (23), a servidora pública Caroline Freire indicou os dados para receber R$ 50 mil. Ela não sabia que tinha sido sorteada, até que servidores da Receita do DF conseguiram localizá-la e avisá-la do prêmio. “Estou muito feliz. Com o dinheiro, vou terminar a reforma da minha casa”, comemorou.

Além dela, a Receita do DF tenta localizar os demais ganhadores do sorteio. Porém, em muitos casos, os telefones e os e-mails cadastrados no Programa Nota Legal estão desatualizados e, por isso, os vencedores não são localizados.

No caso da vencedora do prêmio de R$ 100 mil, que também estava pendente de indicação dos dados bancários, a vencedora foi localizada, também, após um serviço de investigação dos servidores da Receita do DF. A vencedora, que prefere não ser identificada, contou à equipe da Secretaria de Economia que estava cheia de dívidas, com prestações em atraso do apartamento que tinha comprado em Santa Maria pelo Minha Casa Minha Vida, e este mês não tinha dinheiro para fazer as compras para casa.

Além dela, outros vencedores dos prêmios de R$ 10 mil e R$ 5 mil também realizaram a indicação dos dados bancários para recebimento dos valores. A Ouvidoria da secretaria ajudou na localização dos vencedores.

Como saber se foi sorteado?

Os participantes do Nota Legal podem conferir se foram sorteados no site do Nota Legal . É preciso acessar a área restrita com CPF e senha. Ao clicar na aba “Sorteio”, o participante pode conferir se foi premiado ou não. Na mesma área, os sorteados podem acessar o campo “Indicar dados bancários para o crédito do prêmio” e realizar o procedimento.

Além disso, eles recebem um e-mail informando da premiação e, ao abrir do site do Nota Legal, aparece um pop-up indicando se ele foi ou não um dos vencedores do prêmio. Vale lembrar que o próximo sorteio está chegando e, para concorrer, é preciso estar cadastrado no programa, solicitar o CPF na nota e não ter dívidas com o GDF.

Veja no quadro abaixo os bilhetes premiados e respectivos CPFs (três primeiros dígitos) com prêmios acima de R$ 5 mil que ainda não resgatados:

Arte: Secretaria de Economia

Na próxima terça-feira (28), será realizado o primeiro Sorteio do Nota Legal de 2022. Concorrem aos prêmios todas as notas emitidas no período de 1º de maio a 31 de outubro de 2021. Serão distribuídos R$ 3 milhões, com 12.600 prêmios que vão de R$ 100 a R$ 500 mil. Ao todo, 12.600 bilhetes serão premiados dentro de 51.335.194 gerados para o sorteio.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

– 1 prêmio de R$ 500 mil

– 2 prêmios de R$ 200 mil

– 3 prêmios de R$ 100 mil

– 4 prêmios de R$ 50 mil

– 10 prêmios de R$ 10 mil

– 30 prêmios de R$ 5 mil

– 50 prêmios de R$ 1 mil

– 500 prêmios de R$ 200

– 12 mil prêmios de R$ 100

*Com informações da Secretaria de Economia do DF