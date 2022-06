Península dos Ministros recebe 160 luminárias LED

A CEB Ipes fez a troca de 160 luminárias convencionais por modelos LED, que potencializam a luminosidade, na QL 12 do Lago Sul, conhecida como Península dos Ministros. A Estrada Parque Dom Bosco e a QI 15 também vão receber as luminárias mais eficientes.

A QL 12 do Lago Sul antes, com lâmpadas convencionais, que consomem mais energia e iluminam menos | Fotos: Divulgação CEP Ipes

A ação faz parte do programa Luz que Protege, iniciativa da CEB que tem como objetivo aumentar a segurança da população por meio da revitalização da iluminação pública. De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), as áreas sensíveis ao maior índice de criminalidade são destacadas para que recebam a eficientização das luminárias.

O investimento para a troca das luminárias na QL 12 do Lago Sul foi de R$ 125 mil, com recursos da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). Além de mais eficientes, as novas luminárias LED geram economia de até 40% na conta de energia para os cofres públicos.

E o endereço após a instalação das lâmpadas de LED: mais eficiência e segurança

Desde 2020, ano de lançamento do programa, a CEB já atuou em locais com equipamentos públicos tais como hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs), escolas, delegacias e praças devido à grande movimentação da população, em diversas regiões administrativas.

Para o presidente da CEB, Edison Garcia, uma iluminação pública de qualidade é uma questão de cidadania. “Nós temos trabalhado com muito esforço e seriedade para que as pessoas usufruam do seu direito de ir e vir, seja caminhando com melhor iluminação até uma parada de ônibus, seja abrindo o portão de casa ou entrando no carro no estacionamento. Onde houver uma iluminação pública potente, haverá redução nos índices de criminalidade”, afirmou Garcia.

*Com informações da CEB Ipes