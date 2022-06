Bombeiros seguem atuando preventivamente nas festas juninas da capital e interior

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está empregando mais de 5,4 mil profissionais dos grupamentos de todo o estado nas iniciativas preventivas e emergenciais de combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar (APH), além de vistorias durante os festejos juninos da capital e interior. Na noite de quinta-feira (23), no Parque de Exposições, na capital baiana, o efetivo se dividiu entre os espaços da festa atuando nos elevados de observação e em solo, para verificar todos os ambientes.

“Nossa meta é fazer com que os cidadãos possam ter um evento com tranquilidade e segurança durante todos os dias. Por isso pedimos que sigam algumas orientações como não consumir bebidas alcoólicas em excesso, além de ingerir bastante água. Caso estejam com crianças, é importante colocar uma identificação nelas, além de deixar num local seguro e que não as percam de vista”, explicou a major BM Jamille Almeida.

Interior –Os bombeiros seguem atuando em todos os municípios baianos que as festas acontecem. Estão presentes em municípios como Camaçari, Amargosa, Lauro de Freitas, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Pojuca, Mata de São João, Dias D’Ávila, São Francisco do Conde, Candeias, Santa Bárbara, Conceição e Riachão do Jacuípe, Cachoeira, Coaraci, Ibicuí, Itapé, Ubaitaba, Ibirapitanga, Itabuna, Ilhéus, Uruçuca, Porto Seguro, Itabuna, dentre outras.

Paripe. Foto: Divulgação

Quartéis com bombeiros –A “Operação São João” acontece sem prejuízo no serviço ordinário. Bombeiros militares também permanecem de prontidão nos quartéis para atuarem em situações que aconteçam fora dos perímetros das festas. O CBMBA pode ser acionado também através da central 193.