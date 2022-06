SP entrega 67 veículos e equipamentos para a região de Guarulhos e Alto Tietê

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira (24) 67 veículos e maquinários do Programa Nova Frota – SP Não Para destinados para a região de Guarulhos e Alto Tietê. As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

“O Governo de SP entrega frotas importantes para todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. São 67 equipamentos sendo destinados hoje para ajudar na coleta de lixo e manutenção de estradas. Equipamentos como ambulâncias, veículos adaptados para pessoas com deficiência para reforçar a frota de todas as cidades”, disse Rodrigo Garcia.

Com investimento superior a R$ 22,7 milhões, os veículos e maquinários foram destinados a 11 municípios da região. A remessa faz parte dos mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais que serão disponibilizados em todo o estado.

Entre os veículos e maquinários do Programa Nova Frota SP Não Para, estão ambulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e caminhões-pipa, além de máquinas pesadas como tratores, motoniveladoras, trituradores de galhos de grande porte e retroescavadeiras, veículos e maquinários essenciais para a prestação de serviços aos cidadãos.

O governador também entregou cinco viaturas 4×2 da Defesa Civil Estadual aos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Poá. Foram investidos R$ 522 mil pelo Estado. Além disso, cada cidade receberá ainda kits de equipamentos de acordo com as demandas operacionais locais. Ele entregou ainda uma viatura do Programa Segurança no Campo ao município de Guarulhos. Com investimento de R$ 257 mil, o veículo será destinado para estruturação do esquema de segurança nas áreas rurais da região.

Infraestrutura

Durante o evento, Rodrigo Garcia entregou ainda quatro estradas vicinais para a região do Alto Tietê. Por meio do Programa Novas Estradas Vicinais, foram realizados serviços de recuperação e modernização de importantes vias como a estrada Hércules Campagnoli, em Guararema, que recebeu investimento de R$ 3,9 milhões; as estradas Maria Caetano de Abreu e Capitão Pedro Esperidião Hoffer em Ferraz de Vasconcelos, com investimento de R$ 3,7 milhões; estrada dos Índios (extensão de 6,10 Km) em Arujá, que contou com investimento de R$ 6,1 milhões; e estrada do Campo Limpo (extensão 3,70 Km) em Itaquaquecetuba, onde foram investidos R$ 3,7 milhões.

O governador também inaugurou 55 km de coletores-tronco no sistema Várzea do Palácio e Penitenciária Marrey Júnior no município de Guarulhos. As obras vão direcionar o esgoto coletado para tratamento, além de contribuir para a despoluição do Rio Baquiviru-Guaçu e afluentes. Foram investidos R$ 38,7 milhões nas obras, que vão beneficiar 240 mil moradores, com geração de 200 empregos indiretos.

O município de Guarulhos recebeu ainda a implantação de 32 km de tubulações entre coletores-tronco, redes e interligações no sistema de esgotamento centro, com investimento de R$ 14,5 milhões e geração de 121 empregos indiretos. Também foi implantado pela Sabesp no bairro Sítio São Francisco, em Guarulhos, ligações de água por meio do Programa Água Legal. O investimento foi de R$ 8 milhões e vai beneficiar 24 mil moradores.

Na ocasião, Rodrigo Garcia também inaugurou o sistema de bombeamento Jd. São João, em Guarulhos. A implantação da Estação Elevatória de Água Tratada São João Bonsucesso beneficia 84 mil habitantes da região. O valor do investimento é de R$ 950 mil pelo Estado. Além disso, também foi implantada a adutora Itaquá-Bonsucesso na região, que recebeu R$ 3,5 milhões em investimentos e vai beneficiar os quase 600 mil habitantes dos bairros de Bonsucesso, Aracília, Ponte Alta, Lavras, Presidente Dutra e Pimentas com melhorias no abastecimento de água.

O governador também entregou obras de revitalização das unidades Bom Prato de Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Foram investidos cerca de R$ 1.9 milhão em obras de modernização. Durante o período de obras, não houve prejuízo ao atendimento à população. Além disso, Guarulhos também recebeu o “Selo Paulista de Longevidade” do Programa São Paulo Amigo do Idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social. Por se destacar em ações voltadas ao bem-estar das pessoas com mais de 60 anos, o município recebeu o selo nível Pleno.

Rodrigo Garcia realizou ainda o descerramento de placa para inauguração de nova unidade do Poupatempo da cidade de Santa Isabel. Com capacidade para realizar até 320 atendimentos por dia, o novo posto contou com investimento de R$ 160 mil do Estado, beneficiando cerca de 59 mil habitantes da região.