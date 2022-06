Governo do Estado segue movimentando a capital baiana com o São João da Bahia

Após dois anos sem festas, agora é oficial: o São João da Bahia está de volta. A primeira noite no Parque de Exposições de Salvador reuniu um público para lá de animado, que não foi embora até a última apresentação. Quem encerrou os trabalhos do dia foi o cantor Devinho Novaes, que levou o melhor do arrocha para o Parque. O Boyzinho do Arrocha, como é conhecido, estourou após emplacar as músicas Baby Alô e Alô Dono do Bar. Durante a apresentação, Devinho interagiu bastante com público, que arrochou e cantou muito.



Na mesma noite, quem também se apresentou foram as bandas Trio da Huanna e Harmonia do Samba. Tasmbém os cantores Thiago Brava, Norberto Curvêllo, Claudia Leitte e o mineiro Kléo Dibah, que levou muito sertanejo e romantismo para a apresentação já na madrugada.



A expectativa é receber em torno de 1 milhão de pessoas durante os dias de festa. O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa).



A programação no Parque de Exposições, que começou quinta, segue nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, assim como a festa no Pelourinho. Já em Paripe, após ter o cantor Michel Teló, Toque Dez e Emily Rodrigues se apresentando na noite de ontem, a festa será encerrada nesta sexta (24), com os shows de Pablo, Os Barões da Pisadinha e Pedro Libe.