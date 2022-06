Nova linha de ônibus beneficiará moradores do Setor Lucio Costa

Ônibus farão viagens de segunda a sexta-feira, com saída do Terminal do Guará II | Foto: Divulgação/Semob

Ônibus farão viagens de segunda a sexta-feira, com saída do Terminal do Guará II | Foto: Divulgação/Semob

A partir de segunda-feira (27), uma nova linha de ônibus circular fará o trajeto entre o Guará II, o Setor Lucio Costa, o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), a Feira dos Importados e o Cruzeiro. A Linha 157.1 atenderá os passageiros de segunda a sexta-feira, com partidas do Terminal do Guará II às 6h, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20, 16h, 17h40 e 19h20.

“A criação da linha vai facilitar, principalmente, o acesso dos passageiros do Setor de Chácaras do [Setor] Lucio Costa ao transporte público, já que a região fica um pouco mais distante da EPTG e do ponto de embarque das demais linhas”, explica a diretora de Programação e Operação da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Ana Carolina Frota.

A Linha 157.1 será operada por ônibus da empresa Marechal, com tarifa de R$2,70. O itinerário e demais informações poderão ser vistos no site DF no Ponto a partir de segunda-feira.

Linha circular 157.1

? Trajeto: Guará II/ Lucio Costa/ SIA/ Feira dos Importados/ Cruzeiro

? Início de circulação: segunda-feira (27)

? Horários: 6h, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20, 16h, 17h40 e 19h20, de segunda a sexta-feira

? Tarifa: R$ 2,70

? Empresa: Marechal.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade