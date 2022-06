São Sebastião completa 29 anos com mais infraestrutura para os moradores

Os 29 anos que a cidade de São Sebastião completa neste sábado (25) serão comemorados com muita festa para a população. Serão três dias de eventos e atrações. Nesta sexta (24) e no sábado, a partir das 9h, haverá atendimentos gratuitos de odontologia, oftalmologia, psicologia e estética na sede da administração regional. Acesse aqui toda a programação.

“Nossa cidade tem tudo, é muito boa” Sebastião Azevedo, morador que deu o nome à cidade

Também farão parte de mutirão de atendimento à população a Ordem dos Advogados (OAB) e a Defensoria Pública. No sábado, haverá ainda desfile cívico. Nesse dia, a programação termina com o tradicional canto de parabéns para a cidade e corte do bolo. No domingo (26), a festa prossegue com eventos esportivos.

São Sebastião completa 29 anos neste sábado (25), com expansão de infraestrutura e serviços para a população | Foto: Arquivo Agência Brasília

Outro presente que os moradores receberão nos próximos dias, de acordo com o administrador da cidade, Ataliba Rodrigues Pereira, será a abertura de 420 vagas para cursos profissionalizantes. “O morador de São Sebastião é alguém que tem esperança de ver a cidade crescer mais num futuro próximo”, disse. “Hoje temos a capacidade de atender 180 pessoas diariamente na administração regional. Além da manutenção da cidade, ajudamos microempreendedores e ambulantes”.

“O morador de São Sebastião é alguém que tem esperança de ver a cidade crescer mais num futuro próximo”, diz o administrador Ataliba Rodrigues | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

Nos últimos três anos, São Sebastião foi beneficiado com R$ 31,6 milhões em investimentos em vários setores. O bairro do Crixá recebeu R$ 11,3 milhões em obras de pavimentação, drenagem, energia, água e esgoto. Outras áreas, como Morro da Cruz e Capão Cumprido, estão em fase de regularização. Também foram destinados R$ 7,5 milhões para regularização fundiária.

Desde 2019, o investimento em mobilidade urbana em São Sebastião foi de R$ 2 milhões, montante do qual R$ 727 mil foram empregados em mais de 14 mil m² de calçadas em diversos bairros e R$ 1,3 milhão, na pavimentação e construção de calçadas no Núcleo Rural Capão Comprido.

Em eficientização de iluminação pública, em 2020, foram investidos quase R$ 450 mil para a instalação de 764 lâmpadas de LED nas vias principais dos bairros Morro Azul, Bonsucesso, São Bartolomeu, Bora Manso, Centro, Vila Nova, Vila do Boa, Residencial do Bosque, Bela Vista, João Cândido e São Gabriel.

Sebastião Azevedo (de azul), conhecido como Tião Areia, deu o nome à cidade | Foto: Arquivo pessoal

A cidade recebeu ainda dois papa-entulhos, além da reforma do campo sintético de futebol e de três praças – com investimento de R$ 889 mil – e a inauguração da Praça Vila Nova, obra que demandou recursos de R$ 178,7 mil.

Em obras de educação, a região administrativa foi beneficiada com a reforma do Complexo Educacional São Sebastião. Os investimentos somam R$ 1,5 milhão para a reforma do Centro Interescolar de Línguas (CIL) e a construção da Coordenação Regional de Ensino. Já a manutenção da feira permanente contou com recursos de R$ 1 milhão.

Sebastião Azevedo, o Tião Areia, como é conhecido o homem de 79 anos que deu nome à cidade ( leia mais aqui ), diz que se sente orgulhoso em ver o lugar que ajudou a construir ser hoje uma região administrativa como as demais. “Nossa cidade tem tudo, é muito boa”, comemora.

O músico Giordan Silva, o Jordan, mora em São Sebastião há um ano e meio e diz gostar muito. “Já morei em Ceilândia, Samambaia e agora aqui; a cidade é ótima e as pessoas são boas”, avaliou. Jordan está se preparando para fazer a primeira apresentação na cidade. Nesta sexta-feira, como parte dos festejos do aniversário, ele vai tocar hip-hop na Praça do Cidadão.