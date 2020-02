Rondônia - Secretário de Saúde anuncia grande Concurso Público

Tudo sendo feito de acordo com a lei de responsabilidade”, falou Fernando Máximo.

Ainda de acordo com Máximo, em 2020 será realizado um concurso para preencher áreas específicas.

O secretário de saúde do estado de Rondônia, Fernando Máximo, anunciou durante entrevista concedida ao jornalista Ivanilson Tolentino, que irá abrir um grande concurso para preencher vagas na SESAU.

