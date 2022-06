“Hoje vocês vão deixar pra trás tudo que não serve”, diz Claudia Leitte ao subir no palco do São João da Bahia

Artista entra usando um figurino inspirado no tema junino e apresenta repertório repleto de hits

A cantora Claudia Leitte chegou chegando no palco da festa promovida pelo Governo do Estado da Bahia no Parque de Exposições de Salvador. Esbanjando simpatia, a artista, que entrou no palco usando um figurino inspirado no tema junino, apresentou um repertório repleto de hits.

Claudia começou o show cantando a música Dengo Meu, sua atual canção de trabalho, fruto da parceria com Juliette e Lucy Alves. Depois, a cantora apresentou os vários sucessos de sua carreira, como Claudinha Bagunceira, Paz, Carnaval, Futebol, Taquitá, Beijar na Boca e Largadinho.

“Sejam bem-vindos ao São João da Bahia! Eu estava com muita saudade de vocês! Hoje vocês vão deixar pra trás tudo que não serve. Vamos nos divertir!”, disse Claudia Leitte, que em 2022 celebra 20 anos de carreira.

O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.