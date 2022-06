Primeira noite do São João da Bahia no Parque de Exposições tem Claudia Leite e Harmonia do Samba

O Parque de Exposições de Salvador recebeu um grande público, nesta quinta-feira (23), na primeira noite de atrações do São João da Bahia, que é promovido pelo Governo do Estado por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo, Bahiatursa. Entre as principais atrações, a cantora Claudia Leitte e a banda Harmonia do Samba fizeram a festa do público, que cantou e dançou muito para matar as saudades da festa nordestina, que volta a ser comemorada após dois anos devido à pandemia do coronavírus.

Para a cantora Claudia Leitte, o reencontro com o público no São João ficará marcado na memória. “A gente sente que as coisas estão realmente voltando a acontecer. É muito emocionante poder estar aqui, pertinho do público, olhando as pessoas nos olhos. Ainda mais numa festa como o São João, que deixa tudo mais especial. É um momento de retomada muito significante, com um gostinho ainda mais especial para mim, que completo 20 anos de carreira neste ano”.

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Vocalista da banda Harmonia do Samba, Xanddy celebrou a diversidade de artistas que compõem a grade de atrações. “É um grande presente para Salvador e uma honra para mim fazer parte deste time de feras. Nosso show será uma grande homenagem ao São João e à nossa cultura”, destacou o cantor pouco antes de subir ao palco.

Apaixonada pela festa popular, a cabeleireira Deysi Fagundes estava aguardando ansiosamente o momento de poder voltar às ruas no período do São João. “É um momento de extravasar, de tirar o peso que essa pandemia deixou em nossas vidas. Foram dois anos muito dolorosos sem podermos comemorar o São João que tanto amamos, mas finalmente chegou o momento. Graças à vacina estamos podendo brincar e nos divertir nessa festa maravilhosa”.

Além de Claudia Leitte e Harmonia do Samba, subiram ao palco, nesta quinta-feira (23), Trio da Huanna e os cantores Norberto Curvêllo, Thiago Brava, KleoDibah e Devinho Novaes.

Programação

A programação do São João em 2022 movimentará o Parque de Exposições por sete dias, de 23 a 26 de junho e de 30 de junho a 2 de julho. Nesta sexta-feira (24), a festa começa às 18h30 com o forrozeiro Dorgival Dantas e em seguida Emely Rodrigues. Jorge e Mateus apresentam seu sertanejo romântico com canções como Duas Metades e Os Anjos Cantam. Diego e Vitor Hugo também se apresentam no Parque. Dan Valente, Nattan e Ana Catarina fecham a noite.

O sábado, dia 25, será aberto, às 18h30, pelo forró da Filomena Bagaceira. O fenômeno do momento João Gomes apresenta canções como Se For Amor e Aquelas coisas no palco soteropolitano. Marquinhos Navais, Pedro Libe, com seu Pode me Chamar de Bê, e Mari Fernandez são as atrações da noite. Zé Felipe, outro estourado do momento, apresenta Malvada, Toma TomaVapoVapo e Senta Danada. A noite termina com Limão com Mel.

No Parque de Exposições, o público somente poderá entrar, diariamente, até a meia-noite*. Os portões serão abertos no dia 23, às 18h; dia 24, às 16h; dia 25, às 17h; dia 26, às 16h; dia 30, às 17h; dia 1º de julho, às 18h; e dia 2, às 14h. Não terá estacionamento. O público deve se dirigir ao local do evento de metrô, de ônibus, táxi ou transporte por aplicativo.

Repórter: Tácio Santos