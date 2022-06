GDF condecora 220 cidadãos por contribuírem com a defesa civil

Duzentos e vinte cidadãos civis e militares foram agraciados, na tarde desta quinta-feira (23), com a Medalha da Defesa Civil do Distrito Federal, comenda concedida pelo órgão por ato do governador Ibaneis Rocha. A solenidade de entrega das condecorações ocorreu na Academia de Bombeiro Militar, no Setor Policial Sul, com a presença do vice-governador Paco Britto, representando o líder do Executivo, de secretários e autoridades.

Durante a cerimônia, o vice-governador Paco Britto salientou o compromisso do GDF com a defesa civil: “Somos um governo que prima muito pela população. Essa é uma gestão sempre atenta e que antecipa os fatos” | Fotos: Joel Rodrigues / Agência Brasília

A cerimônia foi aberta pelo subsecretário de Defesa Civil, Luciano Maximiliano da Rosa, que destacou o retorno da solenidade após o período mais crítico da pandemia de covid-19. “Há muito tempo não se realizava essa solenidade de entrega de medalha para agraciar personalidades que prestaram serviços notáveis de defesa civil ao Distrito Federal. A medalha é a consolidação da adesão do trabalho entre governo e cidadãos, honra e reconhece o valor das atividades e o valor de fazer o bem”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, ressaltou a importância da homenagem aos parceiros da Defesa Civil do Distrito Federal. “As empresas, as secretarias e as administrações têm papel essencial (na garantia da segurança e da defesa civil). Temos um projeto de capacitação de núcleos de Defesa Civil para capilarizar os olhos do órgão. A defesa civil é uma missão nossa”, disse.

O vice-governador Paco Britto salientou o compromisso do GDF com a defesa civil. “Somos um governo que prima muito pela população. Essa é uma gestão sempre atenta e que antecipa os fatos”, comentou.

Britto fez questão de lembrar o papel social da Defesa Civil. “Estamos aqui para parabenizar o crescimento da Defesa Civil do DF. É um órgão com importantes ações sociais, como a doação de 120 toneladas de donativos aos baianos ”, acrescentou o vice-governador ao citar a ajuda do órgão, em dezembro do ano passado, após as enchentes que atingiram municípios na Bahia.

Entre as 220 personalidades condecoradas estavam secretários de Estado. “É sempre importante receber uma medalha dessa importância, porque caracteriza um reconhecimento do trabalho. É motivo de orgulho de qualquer autoridade ou pessoa da comunidade que receba uma comenda dessa natureza pelo significado que ela tem. A Defesa Civil tem um trabalho extraordinário que realiza na cidade. Me sinto muito orgulhoso por essa deferência”, declarou o secretário de Comunicação, Weligton Moraes.

A Medalha da Defesa Civil do Distrito Federal foi instituída em 10 de novembro de 2000 pelo Decreto nº 21.698 . A comenda reconhece servidores civis ou militares e cidadãos civis ou militares que tenham prestado notáveis serviços ao sistema de defesa civil do DF e do Brasil.