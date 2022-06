Espaço coworking e incubadora tecnológica são inaugurados no Biotic

Idealizado pelo ex-deputado federal Caio Narcio, o novo lugar serve para que os novos empreendedores possam receber clientes, fornecedores e parceiros com o intuito de desenvolver novos negócios | Fotos: Divulgação / Biotic

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) e o Instituto Federal de Brasília (IFB) inauguraram o Espaço Coworking de Empreendedorismo Caio Narcio (in memoriam) e a Incubadora Tecnológica. A proposta dos novos ambientes situados nas dependências do próprio Parque Tecnológico é suscitar parcerias entre empresas, universidades e centros de pesquisa, criando um pequeno ecossistema de cooperação e geração de negócios entre estudantes empreendedores do IFB e demais residentes do Biotic.

Na solenidade de inauguração, nesta quarta-feira (22), estiveram presentes o diretor presidente do Parque Tecnológico de Brasília, Gustavo Dias Henrique; o ministro das Ciências, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim; a deputada federal Bia Kicis (PL-DF); a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira de Oliveira, e a reitora do IFB, Luciana Massukado.

“A nova infraestrutura IFB conta com um espaço de coworking, capacitação e formação, onde todos se conectam e podem empreender, cooperar e inovar, gerando muito mais sinergia”, antecipa Gustavo Dias.

O funcionamento do espaço é simultâneo ao horário de atendimento do Biotic, das 8h às 18h, e os frequentadores encontrarão uma equipe multitarefa para as consultorias. A sala, com escritórios e capacidade para realizar até 150 atendimentos por ano, oferece acesso a rede wi-fi e, ainda, o uso de computadores.

Além do Espaço Coworking, foi inaugurada a Incubadora Tecnológica. Como o próprio nome sugere, a finalidade é incubar empresas juniores e startups criadas pelos estudantes e egressos do IFB.

Trata-se de um lugar para que os novos empreendedores possam receber clientes, fornecedores e parceiros com o intuito de desenvolver novos negócios. A Incubadora também oferecerá capacitações em diversas áreas, todas aplicadas pelo corpo discente do IFB.

Caio Narcio, um visionário

O Espaço Coworking e Empreendedorismo Caio Narcio é um ambiente de formação criado a partir da parceria entre o IFB, o MCTI e o Biotic. O ex-deputado federal Caio Narcio (PSDB-MG), falecido em 2020 em decorrência da covid-19, foi o idealizador do projeto. Visionário, ele estabeleceu a ponte entre o IFB, o MCTI, Biotic e a Apple para tornar possível a criação deste espaço de formação e de coworking.

*Com informações do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic)