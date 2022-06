Metrô em SP recolhe eletroeletrônicos e pilhas em estações até dia 30

A campanha “Eletrônico Não é Lixo”, realizada no Metrô de São Paulo, orienta sobre descarte correto de eletroeletrônicos e pilhas. Até o próximo dia 30, os passageiros poderão utilizar caixas coletores disponíveis em algumas estações para descarte de equipamentos eletroeletrônicos de pequeno e médio porte e de pilhas em fim de vida útil.

Os coletores estão nas estações Santa Cruz e Tucuruvi, na Linha 1-Azul; Tamanduateí, Ana Rosa, Paraíso e Consolação, na Linha 2-Verde; Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha; e Vila Prudente, na Linha 15-Prata.

Iniciativa da Green Eletron, gestora para Logística Reversa de equipamentos eletroeletrônicos, a campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do descarte ambientalmente correto e reciclagem de aparelhos eletroeletrônicos, como celulares, computadores, aparelhos de som, fones de ouvido, gravadores e pilhas descarregadas.

De acordo com informações da Green Eletron, estima-se que no Brasil sejam gerados mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico, sendo que menos de 3% é reciclado.

“Quando descartados no lixo comum, esses produtos podem trazer consequências negativas para o planeta e ao ser humano. Se depositados no lugar certo, a reciclagem desses produtos permite a recuperação e reutilização de vários materiais, como plástico, vidro, ouro, prata e muitos outros, além de garantir a destinação ambientalmente segura do que não pode ser recuperado”, divulgou o Metrô, em nota.