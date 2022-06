Governo se reúne com entregadores de aplicativos e vai capacitá-los

“É uma categoria que faz parte do nosso dia-a-dia, com suas entregas, sua dedicação. E que não parou de trabalhar ao longo da pandemia. Nosso objetivo é oferecer mais condições de trabalho aos entregadores e que possam levar muito mais melhorias para suas casas” Governador Ibaneis Rocha

Em um almoço com cerca de 200 motofretistas e entregadores de aplicativos, nesta quinta-feira (23), o governador Ibaneis Rocha prometeu melhores condições de trabalho e segurança para esses profissionais. A categoria reúne aproximadamente 20 mil desses trabalhadores do DF e Entorno, responsáveis por levar alimentação, medicamentos, encomendas, entre outros, até a residência das pessoas.

“É uma categoria que faz parte do nosso dia-a-dia, com suas entregas, sua dedicação. E que não parou de trabalhar ao longo da pandemia. Nosso objetivo é oferecer mais condições de trabalho aos entregadores e que possam levar muito mais melhorias para suas casas”, disse o chefe do Executivo local.

Em almoço com cerca de 200 motofretistas, o governador Ibaneis Rocha lembrou a importância dos motofretistas e anunciou melhorias nas condições de trabalho e segurança para a categoria | Fotos: Renato Alves / Agência Brasília

O governo doou equipamentos de proteção contra a covid-19 como máscaras e álcool em gel para que eles pudessem trabalhar em um período em que grande parte dos estabelecimentos estiveram fechados. “Foi um momento bem complicado, mas o governo primeiramente nos reconheceu como uma categoria essencial e pudemos ajudar a girar a economia da cidade”, observou o motofretista Alessandro Conceição, conhecido como Sorriso.

“Além disso, recebemos itens de proteção e até marmitas em determinado momento. Isso tudo foi de fundamental importância para continuarmos nas ruas”, destacou o profissional, que dirige a Associação de Motofretistas Autônomos e Entregadores de Aplicativos do DF (Amaedf).

Treinamento para uma direção mais segura

Segundo o vice-governador Paco Britto, presente ao encontro, os entregadores vão receber em breve capacitação do Detran e do Sebrae para exercerem o ofício com mais qualidade. “O Detran vai oferecer aulas de direção segura. E estamos conversando com o Sebrae para qualificar esses profissionais e que eles possam receber um certificado, assim como é feito em São Paulo”, revelou.

De acordo com o diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, o objetivo é iniciar no segundo semestre as primeiras turmas de um curso de pilotagem defensiva para todos os motofretistas credenciados. “Estamos buscando parcerias com o Sest/Senat para viabilizar isso. Esses profissionais precisam de toda segurança para trabalhar da melhor forma possível, principalmente no período de chuva”, frisou. “Com isso, diminuímos o número de acidentes com motociclistas, de acidentes fatais. Isso é uma prioridade para o GDF”, concluiu o diretor.