Polícia Militar de SP conclui formatura de 1.412 soldados de 2ª classe

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

A Polícia Militar formou, na tarde desta quinta-feira (23), 1.412 soldados de 2ª classe. Os novos profissionais foram selecionados por meio de concurso público e passaram por um ano de treinamento na Escola Superior de Soldados. O evento aconteceu no Polo Cultural “Grande Otelo”, no sambódromo do Anhembi, na zona Norte da capital.

“É uma alegria compartilhar esse importante momento ao lado de homens e mulheres que lutam todos os dias para criar melhores condições de trabalho e respeito à nossa Polícia Militar. A Força Pública de São Paulo é um orgulho para o nosso estado e para o nosso país”, disse o governador Rodrigo Garcia.

Composta por 1.147 homens e 265 mulheres, a turma concluiu o Curso Superior Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, que teve início em 03 de agosto de 2021. Foram mais de 2,6 mil horas de aulas que abordaram disciplinas, como Direitos Humanos, Criminalística, Tiro Defensivo pela Preservação da Vida, Defesa Pessoa, Inteligência Policial, Psicologia, Medicina Legal, Doutrina de Polícia Comunitária, entre outras

Cada aluno somou pontuações pelo seu desempenho ao longo do treinamento e durante a solenidade o primeiro colocado foi agraciado com a Medalha Pedro Dias de Campos no grau bronze. Os soldados que ficaram em segundo e terceiro lugar também receberam homenagens.

Após a formatura, os novos soldados serão distribuídos em 52 unidades da Polícia Militar por todo Estado.

Sobre a Escola Superior de Soldados

A Escola Superior de Soldados foi fundada em 1984 e atua na formação de homens e mulheres que ingressam na Instituição por meio de concurso público para soldados de 2ª classe. O curso oferecido pela unidade confere ao formando o grau de Técnico de Nível Superior em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública. Ao se formar, o novo policial militar estará apto às funções de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, bem como para as funções de bombeiro e execução das atividades de defesa civil.

A escola também produz novos conhecimentos acadêmico-profissionais e presta serviços à comunidade, além de ser responsável pela fiscalização técnica de Cursos de Formação de Soldados PM, que funcionam em outras Unidades.

Novos policiais

Atualmente, há 1.286 policiais militares em formação, sendo 386 alunos oficiais e 900 soldados PM de 2° classe. Nesta quarta-feira (22) também foi lançado edital para a contratação de mais 2,7 mil soldados PM de 2º classe. Essas novas vagas fazem parte do despacho do governador autorizando a realização do concurso publicado do Diário Oficial (DOE) em 2021.