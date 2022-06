Governo prorroga prazo para negociação de dívidas

O Procon, órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania, vai prorrogar o mutirão de renegociação de dívidas com as empresas Neoenergia e Caesb até a próxima semana.

A partir de segunda-feira (27), consumidores interessados em renegociar dívidas com a Neoenergia Brasília podem comparecer ao Venâncio Shopping, das 10h às 16h, no Espaço Conexão. A ação vai até quarta-feira (29) e haverá distribuição de senhas para atendimento.

Para renegociação com a Caesb, o atendimento foi modificado: a partir desta quinta-feira (23), consumidores poderão procurar os postos de atendimento da própria empresa até 30 de junho, para aproveitarem as mesmas condições de negociação do Feirão do Procon. O atendimento ao público da Caesb deve ser previamente agendado.

Serviço

– Renegociação de dívidas – Neoenergia Brasília

Data: 27 a 29 de junho

Horário: 10h às 16h

Local: Espaço Conexão do Venâncio Shopping

– Renegociação de dívidas – Caesb

Data: 23 a 30 de junho

Horário: Varia de acordo com o posto de atendimento

Local: Postos de atendimento ao consumidor da Caesb

*Com informações do Procon-DF