Núcleo Rural Córrego do Arrozal, em Planaltina, ganha novos quebra-molas

Para controlar a velocidade dos veículos em circulação pelo novo trecho asfaltado do Núcleo Rural Córrego do Arrozal, que dá acesso à escola classe da região pela BR-020, o GDF Presente implantou três quebra-molas no local.

Obras atendem demanda encaminhada ao GDF pela população local | Foto: GDF Presente

“Com o asfalto pronto, os motoristas passaram a andar mais rápido”, afirma o coordenador do Polo Norte do programa, Ronaldo Alves. “Por demanda da comunidade e também para prevenir acidentes, coube ao GDF Presente construir os quebra-molas.”

Executado por dez profissionais, o serviço foi feito durante dois dias, com uso de cerca de 16 toneladas de massa asfáltica. Também foram incluídas as placas verticais que alertam sobre as lombadas. A pintura dos quebra-molas com sinalização está a cargo do Departamento de Trânsito do DF (Detran).

Asfaltar a região era um pedido da comunidade, mas, com a conclusão do serviço, veio outra demanda. “Com um bom asfalto, [o trecho] acabou se tornando uma via de grande velocidade”, avalia o administrador de Planaltina, Célio Rodrigues. “Fazer esses quebra-molas é uma forma de antecipar problemas. É muito importante o governo ter essa firmeza na hora de finalizar obras há muito tempo inacabadas, entendendo a necessidade da população”.

Nascido e criado no Arrozal, Nicodemes de Paiva Lopes, 35 anos, diz que o serviço supriu uma preocupação da comunidade. “Os moradores estavam preocupados com a questão da segurança na pista, porque os carros estavam passando correndo; com esses quebra-molas, que ficaram muito bons, o problema foi sanado”, comemora. Confira outras ações do GDF Presente: