Locais de provas para concurso de procurador serão divulgados em 5 de julho

Os candidatos inscritos no concurso público para cargo de procurador do Distrito Federal, categoria I, deverão acessar este endereço eletrônico , a partir de 5 de julho, para conhecer o local de aplicação das provas. É o que dispõe o Edital nº 7/2022 , publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quinta-feira (23).

A prova objetiva será aplicada em 10 de julho, a partir das 13h, e terá duração de cinco horas. O candidato deverá comparecer ao local indicado para realização da prova portando caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original. Itens que podem eliminar os candidatos estão descritos no item 4 do Edital nº 7/2022.

A norma publicada nesta quinta-feira traz, ainda, as medidas que serão adotadas na realização da prova como forma de evitar transmissão do vírus causador da covid-19. Entre elas, aferição da temperatura corporal; distanciamento mínimo durante a entrada, saída e aplicação das provas; além da existência de informações relativas aos grupos e a horários de entrada dos candidatos, que serão conhecidas a partir de 5 de julho.

Concurso

O concurso para procurador do DF, categoria I, foi aberto em fevereiro de 2022 e vai preencher 65 cargos vagos. A seleção compreende a realização de provas objetiva, discursivas, oral e avaliação de títulos.

O certame é executado pelo Cebraspe, sob a supervisão da Comissão Especial constituída pela Procuradoria-Geral do DF (PGDF), por meio da Ordem de Serviço n° 2/2021, e conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) em todas as suas etapas, por meio de representação na Comissão Especial.

Acesse aqui para visualizar os editais já publicados.

*Com informações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal