Conselhos de Segurança fortalecem parceria entre população e governo

Importante ferramenta de participação popular, as reuniões dos Conselhos de Segurança (Consegs), vinculados à Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), ocorrem mensalmente nas regiões administrativas do Distrito Federal. Nessa quarta-feira (22) foi a vez da Fercal receber os representantes das forças de segurança e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), como DF Legal e Caesb.

“Sou um entusiasta dos Consegs. Há uma agilidade grande nos atendimentos das demandas, uma vez que os órgãos estão integrados. Diversas melhorias na Fercal nos últimos anos surgiram em reuniões como esta” Fernando Madeira, administrador regional da Fercal

Durante o encontro, que reuniu cerca de 30 pessoas, foram apresentadas demandas da população e levadas as devolutivas de reuniões anteriores.

“Este é um governo feito de forma horizontal, ou seja, de forma muito próxima à população, como orienta o governador Ibaneis Rocha. Essas reuniões nos deixam ainda mais próximos das demandas de cada localidade, facilitando, assim, uma atuação cada vez mais regionalizada”, ressalta o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

“Essas informações colhidas contribuem para melhor aplicabilidade de nossos projetos, como a Cidade da Segurança Pública, que integra o programa DF Mais Seguro”, completa.

Cerca de 30 pessoas se reuniram no encontro dos Conselhos de Segurança realizado na Fercal | Foto: SSP/DF

Para o coordenador dos Conselhos de Segurança, Marcelo Batista, os Consegs são essenciais para a continuidade de ações, como o DF Livre de Carcaças. “São essas reuniões que nos dão informações para a localização de carros abandonados, o que é primordial para a essa ação, que já recolheu mais de 900 veículos deixados nas ruas. Uma operação inédita e que tem contribuído fortemente com a sensação de segurança e redução dos casos de dengue no DF.”

O administrador regional da Fercal, Fernando Madeira, elogia a iniciativa: “Sou um entusiasta dos Consegs. Há uma agilidade grande nos atendimentos das demandas, uma vez que os órgãos estão integrados. Diversas melhorias na Fercal nos últimos anos surgiram em reuniões como esta. Como, por exemplo, a eficientização energética [instalação de luminárias de LED]”, destaca.

Os encontros dos Consegs tornaram-se um fórum de participação e interação entre comunidade e governo, como afirma o presidente do Conseg/Fercal, Delson da Costa. “Embora seja uma instância para discutir os problemas da segurança, o cidadão traz para as reuniões diversas demandas, mesmo porque um dos principais membros do conselho é o administrador regional”, finaliza.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF