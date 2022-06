Harvard: FVS-RCP participa do curso de erradicação da malária nos Estado Unidos

Curso de erradicação da malária ocorre anualmente na Universidade norte-americana

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), participa, até esta sexta-feira (24/06), do curso Ciência da Erradicação: Malária – desenvolvimento de liderança, realizado pela Universidade de Harvard, em Boston, Estados Unidos.

O curso de erradicação da malária é organizado em parceria com o Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) e o Instituto Tropical de Saúde Pública da Suíça (Swiss TPH).

O objetivo é promover pautas relacionadas à malária, incluindo biologia do vetor, epidemiologia, novas estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS) para controle da malária, inovações no tratamento, desenvolvimento de vacinas, dentre outros temas, visando a erradicação da doença.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o encontro realizado nos Estados Unidos é uma oportunidade de interação entre o Amazonas e várias instituições de pesquisa e programas de controle da malária no mundo.

“Na troca de experiências, temos a possibilidade de fortalecer uma rede internacional para o desenvolvimento de estratégias que podem ajudar na diminuição da malária, tornando mais rápido o objetivo maior que é a eliminação da malária no Amazonas, junto ao plano nacional de eliminação da doença”, destaca Tatyana.

O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, Elder Figueira, participante do curso de erradicação da malária realizado nos Estados Unidos, destaca que o evento é a oportunidade de o Amazonas entrar em contato presencialmente com as estratégias mundiais de combate e controle, além da eliminação da doença.

“Atualmente o Amazonas concentra aproximadamente 40% das notificações de malária do Brasil. Durante a semana, discutimos diversos temas relacionados à eliminação da malária, ouvindo países que tiveram sucesso na eliminação da doença e os que ainda estão na fase de controle, além de discussão sobre estratégias inovadoras, considerando todos os aspectos e dificuldades de cada país”, destaca Elder.

FOTOS: Divulgação/FVS-RCP | Elder Figueira/FVS-RCP

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado, o que inclui a prevenção de doenças transmitidas por vetores, como a malária, por meio da Gerência de Doenças de Transmissão Vetorial – Malária do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP (GDTV-Malária/DVA/FVS-RCP).

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.