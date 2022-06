Infraestrutura viária do DF recebe investimento superior a R$ 1 bilhão

O Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) comemora 62 anos com números superlativos. Nos últimos três anos e seis meses, o órgão contou com mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

“Estamos passando por um grande processo de reformulação da infraestrutura das nossas cidades e, sem o DER, muito do que está acontecendo seria impossível” Governador Ibaneis Rocha

Uma das principais entregas foi o Complexo Viário Governador Roriz. Inaugurado em maio de 2021, o complexo conta com 28 km de vias, 14 km de ciclovias, 23 viadutos e quatro pontes, gerou 770 empregos em sua construção e recebeu investimento de R$ 220 milhões, beneficiando mais de 100 mil motoristas.

Das estruturas em andamento, destaque para o viaduto do Recanto das Emas/Riacho Fundo II, que está 80% executado e, quando concluído, vai beneficiar 80 mil motoristas na região. Nessa obra, foram empenhados R$ 30,9 milhões. Além disso, o órgão construiu novas pavimentações, duplicou e alargou vias, instalou passarelas, reformou viadutos, entre outras ações.

A festa de aniversário de 62 anos ocorreu no Parque Rodoviário do DER-DF, em Sobradinho, e teve a participação de cerca de duas mil pessoas | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“O DER-DF desenvolve inúmeras obras no DF. Estamos passando por um grande processo de reformulação da infraestrutura das nossas cidades e, sem o DER, muito do que está acontecendo seria impossível. São diversos viadutos sendo feitos, como é o caso de Sobradinho, Recanto das Emas/Riacho Fundo II, Itapoã/Paranoá, duplicação da DF-140, da DF-250, e também pequenas obras. Agradecemos aos servidores e às empresas parceiras, é um órgão que sem ele talvez a cidade não rodasse tão bem como vem rodando. Passa de R$ 1 bilhão em obras diretas e indiretas, todas feitas com muita dedicação e afinco”, disse o governador Ibaneis Rocha.

A festa de aniversário de 62 anos ocorreu no Parque Rodoviário do DER-DF, em Sobradinho, e reuniu grande número de colaboradores e parceiros. Uma das atividades foi a entrega da medalha de Ordem do Mérito Rodoviário a autoridades e funcionários. O evento teve a participação de aproximadamente duas mil pessoas.

“O DER-DF tem dado resultado, e sente esse retorno da população. Temos feito desde pequenas obras até o asfaltamento pelo programa Caminho das Escolas, passando por estacionamentos e a construção de estradas e viadutos”, afirma o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior.

Lançado pelo governador Ibaneis Rocha e mencionado pelo diretor-geral do DER-DF, o programa Caminho das Escolas tem levado asfalto à porta de escolas e regiões rurais, beneficiando mais de 15 mil pessoas. O investimento até o momento é de R$ 57 milhões.