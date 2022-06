Governo do Estado confirma Poupatempo em todas as cidades de SP até fim de 2022

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governador Rodrigo Garcia confirmou nesta quinta-feira (23) a expansão dos serviços presenciais do Poupatempo para os 645 municípios paulistas até o fim deste ano. Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo entregou mais 240 novos totens de autoatendimento que serão distribuídos imediatamente após formalização de convênios com as prefeituras beneficiadas.

“Aqui em São Paulo, a gente não se contenta com que está tudo bem. A gente não se contenta com o bom. A gente quer sempre o ótimo. E essa capacidade permanente de renovação do nosso estado é que fez o Poupatempo de hoje ser muito melhor do que o Poupatempo lá de trás. E eu não tenho dúvida de que o Poupatempo de amanhã vai ser muito melhor do que o de hoje” disse Rodrigo.

Serviço público paulista mais bem avaliado há uma década, o Poupatempo garante acesso a mais de cem serviços municipais e estaduais de forma rápida, segura e acessível. Desde 2019, a atual gestão estadual investe na ampliação contínua do Poupatempo nas versões físicas e digitais e proporcionou o maior crescimento da história do programa.

O modelo dos totens se assemelha à tela de um tablet e conta com leitor biométrico de alta precisão para facilitar solicitações de documentos como RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo. Os equipamentos também têm scanner para digitalização de documentos e envio em tempo real de arquivos.

Até o início desta semana, 681 máquinas operavam em 311 localidades do interior, litoral e regiões metropolitanas. Com a entrega desta quinta, já são mais de 900 totens do Poupatempo em pleno funcionamento.

“Além das novas unidades físicas mais modernas, compactas e integradas ao Detran.SP, temos postos 100% digitais e mais de 200 serviços nas plataformas eletrônicas. Com os totens, a meta é que o Poupatempo alcance todos os municípios paulistas, levando mais cidadania para toda a população”, afirmou Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa estadual de tecnologia responsável pelo Poupatempo.

Somente em 2022, cerca de 360 mil atendimentos foram realizados nos totens. Desde a implantação dos primeiros equipamentos, há quatro anos, já são mais de 960 mil serviços concluídos. Os totens também permitem agendamento de atendimento presencial em qualquer unidade maior do Poupatempo.

Com o avanço dos atendimentos eletrônicos, o Poupatempo ampliou a oferta de serviços nos canais digitais e já somam 210 opções no portalwww.poupatempo.sp.gov.bre no aplicativo Poupatempo Digital. Já os totens garantem serviço presencial em tempo real, sem necessidade de uso de aparelhos pessoais e viabiliza soluções completas diretamente nos equipamentos públicos.

Poupatempo no WhatsApp

O governador Rodrigo Garcia apresentou ainda o novo canal de atendimento via WhatsApp do Poupatempo, o assistente virtual “P”. Totalmente reformulado, o chatbot oferece informações sobre serviços como Bolsa do Povo, CNH, veículos, trabalho, emprego, previdência, agendamentos, carteira digital de vacinação contra a covid-19 e serviços eleitorais.

A ferramenta ainda utiliza linguagem de perguntas e respostas, facilitando a interação com o cidadão. Para usar o menu navegável, basta escolher o número da opção desejada e o usuário será direcionado ao serviço. O número para conversar com o P é (11) 95220-2974.