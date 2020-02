Caixa permite transferir dinheiro do FGTS via aplicativo

A Caixa Econômica Federal agora permite que os trabalhadores usem o Saque Digital para transferir recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, diretamente para a conta bancária. Isso pode ser feito no próprio aplicativo do FGTS.

Assim que o usuário solicita o saque no app, ele pode escolher entre uma conta da Caixa ou de outro banco para receber a transferência. Todo o processo é gratuito.

Além disso, os usuários podem consultar os valores do FGTS que já estão liberados para saque, enviar documentos, acompanhar solicitações, verificar extrato, optar pela sistemática de Saque-Rescisão ou Saque-Aniversário e efetuar o cadastramento do serviço via SMS.

A atualização já está disponível para aparelhos Android e deve chegar ao sistema iOS nos próximos dias.