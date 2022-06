Festa junina anima idosos na UBS 1 do Jardins Mangueiral

Anarriê! Balancê! Hoje foi dia de dançar quadrilha com o grupo de idosos da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Jardins Mangueiral. A turma, formada por moradores com mais de 60 anos, participou de uma festa junina na manhã desta quinta-feira (23) com direito a comidas típicas, música, dança e bingo – uma forma lúdica de estimular habilidades motoras e sociais.

“Esses encontros também contribuem muito para o lado emocional dos idosos” Sheila Azevedo Zaramella, fisioterapeuta

O Clube de Idosos da UBS 1 do Mangueiral foi criado em abril deste ano, como parte das atividades integrativas da Secretaria de Saúde (SES). Com uma média de 20 integrantes, o grupo se reúne com uma equipe multidisciplinar duas vezes por semana para atividades que promovem a saúde física, cognitiva e emocional.

Quinta-feira (23) teve manhã animada para o Clube dos Idosos da UBS 1 do Jardins Mangueiral | Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“Às terças, trabalhamos a memória, a concentração e as interações sociais, e às quintas-feiras focamos a coordenação motora, o equilíbrio e o fortalecimento muscular”, explica a fisioterapeuta Sheila Azevedo Zaramella, uma das coordenadoras do grupo. “Depois de uma certa idade, muitas pessoas tendem a se isolar. Então, esses encontros também contribuem muito para o lado emocional dos idosos.”

Maria Martins frequenta o grupo com o marido, José Alves Vieira: “É bom conhecer pessoas que vivem uma fase da vida parecida com a nossa”

Que o diga a aposentada Maria Martins, de 74 anos. A moradora do Mangueiral vinha lutando contra a depressão há meses, quando entrou para a turma da UBS 1. Nos encontros, passou a se exercitar, ocupou a cabeça e deixou a timidez de lado. “Estou muito mais animada hoje em dia”, comenta. “Aqui, faço amizades e movimento o corpo”.

Maria frequenta o grupo ao lado do marido, José Alves Vieira, 73. Eles saem de casa às 7h e caminham até o local das reuniões. “É bom conhecer pessoas que vivem uma fase da vida parecida com a nossa”, aponta. “A gente troca experiências e ainda combate a fraqueza muscular com exercícios físicos próprios para a nossa idade”.

De acordo com a gerente da UBS 1 do Mangueiral, Adriana Alves, o grupo ainda tem vagas abertas. Os interessados devem ter mais de 60 anos, estar com o calendário vacinal em dia e morar no bairro. “Para participar, basta ir até nossa unidade e fazer o cadastro”, indica. “Fazemos nossos encontros em lugares arejados, cedidos pela própria comunidade. É bastante seguro”.