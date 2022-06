Governo de SP libera R$ 217 milhões para HC de São Paulo e HC de Ribeirão Preto

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O governador Rodrigo Garcia liberou nesta quinta-feira (23), na capital, investimento de R$ 217 milhões para o Hospital das Clínicas de São Paulo e para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Desse total, R$ 150 milhões serão destinados à ampliação do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e outros R$ 67 milhões ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Os recursos liberados são fruto de parceria com a Universidade de São Paulo.

“Essa é uma iniciativa inédita. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo destina recursos do seu orçamento, da sua autonomia universitária para investimentos importantes nos nossos HCs”, disse Rodrigo Garcia.

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, serão implantados dois novos prédios para abrigar o novo Centro de Pesquisas Clínicas e o novo Instituto “Dr. Ovídio Pires de Campos”. A ampliação do complexo com a construção dos edifícios vai aumentar a capacidade de atendimento do HC nas especialidades de oftalmologia, otorrinolaringologia, bucomaxilo, cabeça e pescoço e cirurgia plástica craniofacial. Os dois novos serviços serão custeados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

O novo Instituto “Dr. Ovídio Pires de Campos” se juntará aos oito já existentes no complexo do Hospital das Clínicas. As obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2023, com duração prevista de 24 meses. O Instituto contará com 14 salas cirúrgicas, 17 leitos de recuperação cirúrgica e outros 10 de UTI.

A nova estrutura permitirá ainda aumentar em 178% a capacidade mensal de realização de cirurgias ambulatoriais, em 75% a realização de cirurgias de grande porte, que necessitam de internação, e em 47% as consultas ambulatoriais nas especialidades abrangidas.

O novo Centro de Pesquisas Clínicas será uma estrutura centralizada e profissionalizada para o recrutamento e acompanhamento de pacientes e voluntários dos estudos clínicos que são realizados no complexo do HC, seguindo os mais altos padrões nacionais e internacionais em pesquisa avançada.

HC de Ribeirão Preto

Do total de R$ 67 milhões liberado pela USP ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, R$ 50 milhões serão destinados ao serviço de oncologia e outros R$ 17 milhões para reforma e ampliação de leitos de UTI do hospital.

Serão criados um Serviço de Diagnóstico Rápido e um ambulatório integrado de Oncologia, além do aumento de 25 novos leitos oncológicos, entre outras estruturas. Com o investimento, a unidade terá um incremento de 33% na capacidade de internações em oncologia, passando de 4,7 mil para 6,3 mil ao ano.