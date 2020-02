TINDER - Função pode te tornar "Top Escolhas" como matches mais promissores

O top picks no Tinder é um recurso disponível para o Tinder Gold , plano pago do app de relacionamento, que destaca os perfis que mais combinariam com o usuário, baseando-se nos interesses em comum. A ferramenta começou a ser testada em junho de 2018 apenas no iPhone ( iOS ), mas atualmente que funciona também em celulares Android .

O Top Escolhas, como é chamado em português, tem como objetivo otimizar as deslizadas, oferecendo um atalho para os matches mais promissores. Se você quer saber como funciona ou como aparecer no Top Picks de alguém, conheça mais detalhes da nova ferramenta e entenda seu significado.

O que é e como funciona o Tinder

O que significa Top Pick no Tinder

Top Picks significa literalmente Top Escolhas - ou seja, as principais escolhas. O julgamento é feito pelo algoritmo do Tinder, de acordo com as informações coletadas pelo aplicativo de encontros. Não é possível fazer com que seu perfil apareça para alguém em especial, nem mesmo fique em destaque no app.

Saiba como funciona Top Picks, recurso do Tinder Gold — Foto: Divulgação/Tinder

Quem tem direito ao Picks

O Top Picks é um serviço exclusivo do Tinder Gold, mas quem não assina o plano premium pode ter um gostinho da ferramenta. Diariamente, a plataforma concede uma Top Pick gratuita a todo mundo. Usuários da conta Gold, porém, recebem um pacote de Top Picks.

O tipo de acesso também é diferente. Os não assinantes só podem visualizar o resumo do perfil, com a foto, nome e idade, além de uma breve descrição sobre a pessoa, como "cozinheira", "médica" ou "aventureiro". Para entrar nos perfis e explorar as informações pessoais, bem como dar match ou Super Like, é preciso atualizar o plano para o Gold.

Função é do Tinder Gold, mas usuários de outros planos recebem uma Top Pick por dia grátis — Foto: Divulgação/Tinder

Compra de Top Picks

As Top Picks são atualizadas a cada 24 horas. Depois disso, o aplicativo mostra novos perfis para o assinante Gold. Estes, se quiserem visualizar mais "Escolhas" dentro desse período, podem comprar Top Picks avulsas. Mas é importante olhar tudo no mesmo dia, pois as Picks extras também expiram nesse tempo.

Top Picks à distância