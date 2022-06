PM tem 30 mil plantões extras na Operação São João

A Polícia Militar da Bahia preparou um esquema especial de policiamento na Operação São João 2022 com incremento de efetivo durante os festejos juninos. O reforço operacional será através do pagamento de horas extras a policiais militares, resultando em 30 mil postos de serviço a mais do policiamento que já é realizado em todo o estado.

Nas ações, coordenadas pelo Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), serão empregadas 1.435 viaturas (motocicletas e carros), além de cavalos e aeronaves, inclusive drones, com o envolvimento de equipes dos comandos de policiamento regionais e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

“Neste ano serão 60 dias de festa e a PM está preparada para oferecer mais segurança a baianos e turistas nos festejos juninos. Com o aumento do investimento, teremos 30 mil plantões extras sem prejuízo ao efetivo que está empregado diariamente nos 417 municípios baianos”, destaca o coronel Xavier Filho, comandante de Operações Policiais Militares (COPPM).

Tecnologia

Em 2022, a PMBA contará com o software Bussiness Intelligence, que foi utilizado, de forma pioneira, para o monitoramento da Operação Força Total, lançada em janeiro deste ano. O software permite o desenvolvimento de relatórios interativos e contribui para apoiar o processo de decisão dos gestores, disponibilizando dados para monitorar o emprego do efetivo e das viaturas nos dias de festa.

Para o oficial do Departamento de Planejamento da PM (Deplan) e coordenador de projetos na instituição, o major Lucius Moabe, o sistema possibilita ao gestor mais dinamismo no processo de gestão.

“Com a ferramenta, ao digitar o nome do município baiano é possível visualizar o número de eventos confirmados, viaturas e policiais empregados, público estimado e eventos cancelados, viabilizando redimensionar os recursos estratégicos utilizados pela corporação”.

Nas estradas

A PM também atuará nas rodovias estaduais com ações de fiscalização e patrulhamento diante do fluxo de pessoas que viajam para o interior neste período com equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (Itabuna, Brumado e Barreiras).

A fiscalização será feita com a utilização de radares para monitorar os limites de velocidade permitida nas rodovias, com etilômetros para verificar o uso de bebida alcoólica combinado à direção pelos motoristas, verificação do porte obrigatório de documentos (condutor e veículo), além de abordagens preventivas para coibir a circulação de drogas e armas de fogo.

A Operação São João 2022 na Polícia Militar seguirá até 30 de julho e conta com R$ 6,1 milhões de investimento.

Fonte: Ascom/PMBA