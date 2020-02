Cobra píton come jacaré inteiro em vídeo impressionante; assista

Uma cobra que cresce ao ponto de comer um jacaré inteiro, e sem veneno. Essa é a píton, que em alguns casos pode virar até animal de estimação. No Domingão Aventura, o especialista Cristian Dimitrius conversou com o Faustão e contou curiosidades sobre esses incríveis animais. Ele, inclusive, mostrou um vídeo em que um desses répteis come um jacaré inteiro! Dê o play acima pra assistir.