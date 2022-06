Arquivistas e comunicador têm chances de emprego nesta quinta (23)

Arquivistas e comunicadores que procuram por oportunidades de emprego podem se candidatar às vagas oferecidas nesta quinta-feira (23) pelas agência do trabalhador da Secretaria de Trabalho. Para administrador de arquivos é ofertada uma vaga, com salário de R$ 3 mil. O interessado deve comprovar experiência. Já a chance para profissional de comunicação é para trabalhar como social media e a remuneração é de R$ 2,5 mil.

A vaga para profissional de comunicação é para trabalhar como social media, com salário de R$ 2,5 mil | Foto: Lukas Bieri/Pixabay

No total, a as agências oferecem 208 vagas nesta quinta e outra oportunidade para quem tem ensino superior é para atuar como coordenador de administração de pessoal, com salário de R$ 3 mil. As três vagas abertas para o cargo são para atuar na região administrativa de Taguatinga.

Duas outras ocupações dispõem de 120 vagas para trabalhar em Águas Claras. São 60 para operador de caixa, com salário de R$ 1.355. A mesma remuneração é oferecida para as outras 60 vagas, de repositor de mercadorias. Para ambos os postos é exigido ensino médio completo e não é necessário comprovar experiência.

Entre as vagas para quem possui o ensino fundamental completo, o maior número de oportunidades é para empacotador a mão, com salário de R$ 1.212 para trabalhar em Águas Claras. Não é exigida experiência. Também não precisar ter experiência para a função de agente de coleta, com dez vagas disponíveis para trabalhar na Asa Norte. O salário é de R$ 1.212 e a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo.

120 vagas são para trabalhar em Águas Claras, como operador de caixa ou repositor de mercadorias

Todas as vagas oferecem, além do salário, benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] . Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.