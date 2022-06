Famílias do Criança Feliz Brasiliense são atendidas pelo Cadastro Único

Cerca de 50 mães compareceram na 11ª edição da Campanha ABC do Programa Criança Feliz Brasilense (PCFB), nesta quarta-feira (22). O evento ocorreu no Restaurante Comunitário do Itapoã e contou com uma ação diferenciada. As participantes tiveram a oportunidade de preencher e atualizar o Cadastro Único.

O trabalho foi realizado pela proteção móvel da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Muitas mães aproveitaram a atividade para, principalmente, inserirem crianças no cadastro. “Essa equipe é um marco para a política de Assistência Social do DF, pois ela executa o importante trabalho de um Cras, mas além das paredes de uma unidade”, enfatizou a secretária Mayara Noronha Rocha.

Além do atendimento do CadÚnico, as mães e as crianças participaram de oficinas sobre alimentação e nutrição saudável, com o tema de mitos e verdades sobre alimentos. As famílias também tiveram orientação jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), palestras e esclarecimentos da Secretaria da Mulher e do Conselho Tutelar.

A assistente social da Sedes, Kariny Alves, ressaltou a importância da Campanha ABC, em que a aproximação dos profissionais da assistência social com a população e o MobSuas é a materialização de uma demanda. “As beneficiárias do PCFB, que receberam orientações, também tiveram os dados atualizados no Cadastro Único, assim como foram inseridas em outros benefícios da política assistencial.”

E, para a criançada, a apresentação do teatro Lobo Guará, que pertence ao Batalhão de Policiamento Ambiental, orientou sobre a prevenção primária de crimes ambientais e proteção do meio ambiente.

Para a secretária do comitê gestor do Criança Feliz Brasiliense, Ana Caroliny Sousa, “a Campanha ABC do Programa Criança Feliz está em suas últimas edições, alcançamos nesses eventos muitas famílias, e tudo isso foi possível com a ajuda dos parceiros. A articulação é fundamental para concretizar esses momentos.”

Campanha ABC

Amar, brincar e cuidar são as premissas da Campanha ABC para a Primeira Infância, que coloca como prioridade a proteção e os cuidados com a criança para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e Unicef.

Executado pela Sedes, o Programa Criança Feliz Brasiliense acompanha e visita gestantes e crianças de até 6 anos de idade. As normativas do programa são voltadas para o fortalecimento de vínculos familiares e para o desenvolvimento integral da criança, além de aderir aos termos nacionais do Ministério da Cidadania e internacionais da ONU.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF