GDF participa de evento internacional sobre qualidade de vida

O Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi destaque, nessa terça-feira (21), em congresso internacional realizado em Porto Alegre (RS). O projeto, desenvolvido pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Economia, foi apresentado no 22º Congresso de Stress e QVT da International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR).

O Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho foi apresentado pela servidora Maviane Machado Ribeiro | Foto: Arquivo Secretaria de Economia

Na ocasião, o programa da Sequali foi apresentado pela servidora Maviane Machado Ribeiro, coordenadora de Ações de Qualidade de Vida e Desenvolvimento do Servidor. A Secretaria de Economia também foi representada pela subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro.

A Secretaria Executiva elaborou e consolidou o Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho (PDQVT), que criou uma base de diretrizes concretas para a execução de políticas de qualidade de vida no trabalho para os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF). O programa foi apresentado em março de 2022, em cumprimento ao Decreto nº 42.375/2021.

Além da apresentação da proposta, o Plano Distrital de QVT traz as iniciativas de qualidade de vida, bem como indicadores e metas recomendados.

O Congresso

A programação do Congresso da ISMA-BR segue até esta quinta-feira (23), e inclui em suas atividades o Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho e o 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público.

A programação conta com palestras, simpósios, painéis e mesas-redondas. O congresso apresenta as principais tendências em estudos e pesquisas sobre temas como gerenciamento do estresse, burnout, estresse profissional e responsabilidade social, entre outros.

A Sequali representa o GDF no congresso apresentando e debatendo questões relacionadas à proteção e promoção do bem-estar dos servidores e ao futuro do trabalho.

O Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho pode ser acessado pelo site da Secretaria de Economia .

*Com informações da Secretaria de Economia