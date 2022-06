Começa coleta de dados para regularização na Vila Telebrasília

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) iniciou nesta quarta-feira (22) a coleta de dados e documentos dos moradores da Vila Telebrasília, com vistas à titulação definitiva dos imóveis. A iniciativa dá continuidade às ações do Programa Regulariza DF.

Funcionários devidamente identificados vão visitar as casas, entregando a Carta Convocatória, que contém a lista dos documentos a serem entregues.

Após o recebimento da carta, o morador deverá entregar a documentação solicitada na Praça Central da Vila Telebrasília, localizada entre as ruas 3 e 7, durante os dias 1/8 a 10/8, ou encaminhar por e-mail: [email protected]

Esse trabalho é uma oportunidade para que os moradores esclareçam suas dúvidas e participem desse esforço do Governo do Distrito Federal (GDF) para dar dignidade por meio da titulação definitiva dos imóveis.

*Com informações da Codhab-DF