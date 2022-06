Como identificar o assédio moral e sexual no trabalho? Quais atitudes podem caracterizar assédio? Como denunciar essa prática? Essas e outras indagações serão discutidas em seminário que a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) realizará no dia 13 de julho, com inscrições abertas até 10 de julho, que podem ser feitas no site da Egov.

O II Seminário de Combate e Prevenção ao Assédio no Setor Público envolverá servidores de todos os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), especialmente a Controladoria-Geral e a Secretaria da Mulher, além da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, da Secretaria de Economia.

De acordo com a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, a temática é de extrema relevância não apenas para a administração pública, mas para a sociedade como um todo. “A ocorrência dos assédios moral e sexual no trabalho é um problema crescente da sociedade contemporânea. Desse modo, é fundamental desenvolvermos capacitações que conscientizem e coíbam a disseminação de tais práticas.”

Quando o assédio acontece

O secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), Epitácio Sousa Júnior, destaca que o conhecimento é uma das ações eficazes para combater tais atos repugnantes, daí a necessidade de se promover um seminário anual para debater a temática.

“As condições de trabalho e as relações hierárquicas entre os servidores influenciam a qualidade de vida dos indivíduos e, consequentemente, a produtividade do serviço público. Por isso, cada vez mais, a administração pública deve promover políticas preventivas e repressivas voltadas a combater o assédio e a preservar a dignidade humana dos servidores públicos”, enfatizou o secretário-executivo.

Conteúdo do seminário

No período da manhã, a partir das 9h, a chefe da Assessoria de Apoio aos Julgamentos da Controladoria-Geral do DF, Michelle Heringer Caldeira, apresentará um panorama referente às denúncias recebidas pela Comissão Especial de Combate e Prevenção ao Assédio no DF. Logo em seguida, ocorrerá a premiação dos integrantes da comissão.

Das 11h às 12h, Caldeira iniciará a primeira palestra, com o tema “Como diferenciar o assédio moral dos atos de gestão?”. No período da tarde, o médico e mestre em gerontologia Tiago Neiva discorrerá, das 14h às 15h15, sobre o tema “Problemas de saúde mental como fator de risco para bullying no local de trabalho.”

Das 15h30 às 16h35, a subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro, desenvolverá a palestra “Conflitos no ambiente de trabalho e a relação com a qualidade de vida”.

Para encerrar o seminário, das 16h45 às 18h, Michele Caldeira mediará o bate-papo com os especialistas Ronaldo Tolentino, advogado e especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e Luís Antônio Camargo, advogado e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas.

Serviço

II Seminário de Combate e Prevenção ao Assédio no Setor Público

– Data: 13 de julho de 2022

– Horário: das 9h às 18h

– Local: Auditório da Escola de Governo

– Inscrições: https://sistemas.df.gov.br/EGOV/DetalheTurma.aspx?TurmaId=890

*Com informações da Egov