A árvore mais larga do mundo que mais parece uma floresta inteira

Realmente é impressionante quando chegamos perto da Grande Beniana, a primeira impressão é que estamos diante de uma floresta, ao chegarmos perto percebemos que é apenas uma arvore gigante.

Esta árvore fica no Jardim Botânico de Acharya Jagadish Chandra Bose, em Haora,Índia, ela espalha-se por mais de 14 mil metros quadrados. Conforme o Oddity Central, o espaço físico que ela ocupa chega a ser maior que uma construção média do Wal-Mart.

Os moradores da região acreditam que a Grande Haniana tenha cerca de 250 anos. As primeiras citações encontradas sobre a bela árvore datam do século 19 e curiosamente foram encontradas em um diário de viagens.

Qual seria o motivo dela parecer tanto com uma floresta? O curioso é que o que lhe confere um tamanho gigante são as enormes raízes que se levantaram do chão parecendo troncos de outras árvores.

A árvore é sustentada pelas própria raízes que se levantam, gerando uma riquíssima impressão visual, em 1925 o caule dela foi retirado após ser infectado por fungo. Nesse tempo todo de vida ela colecionou algumas adversidades e sobreviveu: enfrentou dois fortes ciclones em 1864 e 1867. Mesmo assim ela mostrou-se forte, continuando a crescer e se desenvolver – tanto que nos últimos 30 anos ela ocupou mais de 2 acres. Esta sim podemos chamar de “Árvore da Resiliência” (A resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – choque, estresse, algum tipo de evento).

Considerada a árvore mais larga do planeta, ela precisa de carinho e cuidados, tendo treze pessoas treinadas para cuidar dela. Aqueles que têm curiosidade para conhece-la conseguem visita-la durante um passeio pelo Jardim Botânico, que fica muito perto do centro da cidade de Kolkata, na Índia.