Núcleo da UEL apresenta projeto para implantação de estação de turismo em Morretes

A equipe do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública ( Nigep ) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) apresentou os primeiros resultados do projeto-piloto que prevê apontar um modelo viável e sustentável para o turismo paranaense, a partir da estruturação de Estações na Estrada , pontos de permanência e de apoio que deverão ser implantados nas regiões turísticas. No início do ano, o Nigep coletou informações em três cidades – Morretes (Litoral), Guarapuava (Centro-Sul) e São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), onde deverão ser desenvolvidos os pilotos.

No último dia 7 de junho, a equipe se reuniu com a secretária de Turismo de Morretes, Jandaira dos Santos Moscal, para apresentar a pesquisa de análise mercadológica da Estação que deverá ser implantada no município. Segundo o professor Saulo Amâncio Vieira, do Nigep, foram ouvidas 315 pessoas que revelaram hábitos de consumo e apontaram o que seria importante para melhorar o turismo em Morretes.

“Para nós é importante envolver os gestores locais para que, posteriormente à implantação das Estações, haja a sua sustentação”, disse o professor. Ele explica que a pesquisa demonstrou que o empreendimento é viável economicamente, desde que seja implantado de forma sustentável por parte dos gestores. “A ideia é que a Estação na Estrada potencialize o que a cidade oferece em termos de turismo, disseminando roteiros, atrações e aspectos culturais”.

Participaram da reunião online os professores Tiago Espire, Eduardo Contane e Luiz Miguel Luzio dos Santos, que juntamente com o professor Saulo integram a equipe do Nigep responsável pela consultoria. Também participaram do encontro a representante da Invest Paraná, Sara Schneider Taborda, além da secretária Jandaira e a assessora Allana Araújo.