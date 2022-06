São João da Bahia em Salvador terá 75 horas de shows e mais de 230 atrações

Este ano, Salvador terá uma das maiores e melhores festas de São João de todos os tempos, com o tema ‘Valeu Esperar’ e uma grande programação gratuita celebrando as tradições juninas em vários palcos que se espalham em três regiões da capital baiana. São 231 atrações que vão se apresentar a partir desta quinta-feira, 23 de junho, até o sábado, 2 de julho, perfazendo 75 horas de shows, no Parque de Exposições (Avenida Paralela), em Paripe e no Pelourinho.

Preparada para todos os tipos de público, inclusive as famílias, que poderão se divertir com segurança, a festa conta com uma grade de atrações feita exclusivamente para as crianças, aulas de forró e arrastões itinerantes, além dos grandes shows. A programação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), que também investiu em cerca de 280 cidades do interior.

Elba Ramalho, Wesley Safadão, Juliette, Fagner, Del Feliz, Zelito Miranda, Estakazero, Michel Teló, Bell Marques, Jorge e Mateus, João Gomes, Daniela Mercury, Dorgival Dantas e Barões da Pisadinha são alguns nomes que se apresentarão durante os sete dias. A festa acontece de 23 a 26 de junho no Parque de Exposições e no Pelourinho. Nos dias 23 e 24, em Paripe. E, para finalizar, retorna de 30 de junho a 2 de julho no Parque de Exposições.

Todos os polos contarão com infraestrutura especial para a festa.No Parque de Exposições, o público somente poderá entrar, diariamente, até a meia-noite.Os portões serão abertos no dia 23, às 18h; dia 24, às 16h; dia 25, às 17h; dia 26, às 16h; dia 30, às 17h; dia 1º de julho, às 18h; e dia 2, às 14h. Não terá estacionamento. O público deve se dirigir ao local do evento de metrô, de ônibus, táxi ou transporte por aplicativo.

As mais expressivas manifestações do São João integram a grade do Pelourinho, que já está todo decorado para os quatro dias de festa. Bonecos gigantes representando trio nordestino, balões, sanfonas, bandeiras e bandeirolas plásticas coloridas são alguns elementos que enfeitam as ruas e largos já transformados em um grande ‘arraiá’ para reunir o público em torno dos grandes shows, de comidas e bebidas típicas e demais tradições juninas.

Os largos do Pelourinho, que tem um palco em forma de coreto do interior, Tereza Batista, Quincas Berro d’Água e Pedro Arcanjo também concentram expressivos nomes da música nordestina. Já o Largo do Cruzeiro de São Francisco abriga outra iniciativa de sucesso do São João da Bahia, a Sala de Reboco, que terá atrações do mais autêntico pé de serra. Ali, também, terá espaço para a diversão da criançada com a apresentação de bandas das 15h às 17h: Pipoca Baiana, no dia 23; Cabriola, 24; Filé de Camarão, 25; e Pé de Lata, 26. E Tio Paulinho vai garantir a diversão dos pequenos na Praça das Artes, das 11h às 15h, com quadrilhas, jogos juninos, pescaria, jogos de argola, rabo de burro, tomba copo, boca de palhaço e touro mecânico.

Atrações itinerantes darão voltas pelo Terreiro de Jesus. E nas ruas, todos os dias, terão aulas de forró com o grupo Cabrueira, além de sambas juninos. Rural Elétrica, Rixô Elétrico, Garapiola e Furgão Elétrico se revezarão, dois por dia, no Terreiro de Jesus, levando o público para acompanhar os clássicos juninos. Uma grande árvore e balões promoevem ainda mais o clima junino ao local. Já o subúrbio de Paripe receberá nomes como Michel Teló, Pablo, Os Barões da Pisadinha, Toque Dez, Emely Rodrigues e Pedro Libe.

