Ações para recapear e reformar quebra-molas em ruas do Gama

Os serviços executados nas ruas do Gama contaram com o apoio de sete reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) | Fotos: Divulgação / GDF Presente

As ações do GDF Presente e da Administração Regional do Gama estão repaginando a cidade. Na última semana, as equipes executaram reparos no asfalto da região, capinaram uma calçada e reformaram um quebra-molas.

De acordo com o coordenador do Polo Sul 2, responsável por melhorias na infraestrutura do Gama e Santa Maria, Rodrigo Pontes Soares, as ações foram planejadas para atender as demandas mais urgentes da população. “É um trabalho conjunto, em que fazemos vistorias e atendemos aos relatos da ouvidoria”, informa ele.

Na Avenida São Francisco, considerada uma das mais importantes do bairro Ponte Alta Norte, um quebra-molas foi totalmente reformado, na terça-feira (14). A melhoria foi executada com a participação de sete reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap).

As reformas realizadas em quatro ruas da Quadra 18 do Setor Leste resolveram os problemas de trafegabilidade de veículos, prejudicada pelas erosões isoladas

Segundo o diretor de obras da administração da cidade, Gustavo Cecílio Mendes, foram usadas seis toneladas de massa asfáltica. “O quebra-molas fica em frente a uma escola infantil e estava muito baixo, então os carros não eram obrigados a reduzir a velocidade, o que poderia causar muitos acidentes. Conversamos com os moradores e vimos que aquilo era uma necessidade importante”, explica o diretor.

Na quarta-feira (15), quatro ruas da Quadra 18 do Setor Leste receberam reparos em erosões isoladas, que atrapalhavam a trafegabilidade dos veículos. Participaram reeducandos da Funap, colaboradores do GDF Presente, da administração e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

“Foram usadas 10,5 toneladas de massa asfáltica para a recuperação do pavimento, que estava danificado. Conseguimos melhorar a vida dos comerciantes e moradores daquela área”, afirma a chefe da divisão de manutenção e conservação de vias da Novacap, Walquiria Marra. Confira outras ações do GDF Presente:

Ainda na semana passada, houve a capina e frisagem da calçada principal da Avenida dos Pioneiros, entre a administração do Gama e a Feira Permanente da cidade. O ponto reúne centenas de pedestres diariamente, por estar situado no centro da região. Participaram reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF).