Projeto de coordenação pedagógica criativa reúne professores e artistas

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) promoverá evento com novas abordagens pedagógicas em educação em direitos humanos, educação para a diversidade, educação ambiental e educação inclusiva. O projeto será realizado nesta quinta-feira (23), na Estação da Cidadania de Ceilândia, localizada na QNM 28, em dois turnos. O objetivo é reunir professores da educação básica, artistas e interessados na linguagem artística no primeiro projeto de coordenação pedagógica criativa. As inscrições podem ser realizadas por meio deste link .

Arte: Sejus

O debate pretende estimular o processo criativo; planejar e executar uma produção artística com a integração, ou não, das linguagens artísticas; selecionar a temática a ser abordada; conhecer obras de artistas locais e referências das respectivas linguagens; e incentivar uma investigação sobre conteúdos pessoais e maneiras de comunicação por meio da arte.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana, o evento é importante na promoção de direitos humanos. “A ideia é contribuir para a formação estética dos estudantes, produzir e apresentar à comunidade um trabalho artístico, além de possibilitar acesso às produções artísticas e trabalhar na promoção e socialização da arte.”

Segundo a professora de artes Lidi Leão, o intuito da iniciativa é conhecer as estruturas físicas do espaço Estação da Cidadania e fomentar o seu usufruto pela comunidade escolar, para realizar expressões de multilinguagens, com trabalhos pedagógicos específicos que possam ocupar as dependências das áreas externa e interna do local, previsto para ser inaugurado no terceiro bimestre.

“Pretendemos repassar conteúdos que possam sugerir atividades a serem desenvolvidas com os alunos, para alcançar o objetivo final. Para isso, utilizaremos o recurso do papel como matéria-prima na confecção de obras artísticas em todas as linguagens: cênicas, visuais, música, dança e cinema”, ressalta a professora.

Serviço

Projeto de Coordenação Pedagógica

Local: Estação de Cidadania da Sejus, localizada na QNM 28, em Ceilândia

Data: 23/6

Horário da turma da manhã: das 7h15 às 11h40 (60 vagas)

Horário da turma da tarde: das 13h30 às 17h40 (60 vagas)

Inscrições: https://forms.gle/hh33BEk8GW4B635LA

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania