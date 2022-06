Investimento de R$ 194 milhões garante hospital e creche de Samambaia

O governador Ibaneis Rocha visitou Samambaia nesta quarta-feira (22), recebeu elogios e ouviu sugestões da população da cidade | Fotos: Renato Alves / Agência Brasília

Criada na década de 1980, Samambaia é atualmente uma das cidades mais pulsantes do Distrito Federal. Fruto do suor e do trabalho dos seus 254 mil moradores, que trabalharam na expansão da cidade, e do Governo do Distrito Federal (GDF), que, desde 2019, está investindo mais de R$ 194 milhões em obras e melhorias na região administrativa.

Nesta quarta-feira (22), o governador Ibaneis Rocha foi até a cidade para ouvir a população nas ruas. “Samambaia é uma cidade que tem recebido muitos investimentos na parte da iluminação, fizemos um grande programa de reformas por meio do RenovaDF; é uma das cidades mais bonitas do Distrito Federal, também fizemos UBS, hospital, cobertura nas quadras poliesportivas das escolas e continuaremos trabalhando por essa população que merece nosso esforço”, enumerou.

Ibaneis Rocha ouviu sugestões de melhorias da população e elogios por iniciativas como a construção do hospital modular de Samambaia e a UBS 11. A reforma das escolas e a iluminação em LED nas principais avenidas e quadras da cidade também foram lembradas pela população.

Ações do governo em Samambaia

– UBS 11 de Samambaia

– Hospital modular anexo ao Hospital Regional de Samambaia

– 640 unidades habitacionais concluídas ou em construção para 2,5 mil pessoas

– Mais de 5,6 mil luminárias em LED, com investimento de R$ 8 milhões

– Entrega dos centros de educação da primeira infância (CEPI) Bem-te-vi, Periquito, Bambu e Azulão

– Escolas reformadas com recursos do Pdaf

– Primeira unidade do Na Hora na cidade, a ser instalada na QS 402

– Reforma da feira permanente da QN 202

– Posto-base do Samu na Quadra 302

– Investimento de R$ 59,8 milhões na educação

– Cobertura de quadras esportivas

– Infraestrutura do Centro Urbano de Samambaia (quadras 101, 102, 301 e 302)

– Remoção de 70 famílias do Morro do Sabão, transferidas para o Sol Nascente/Pôr do Sol

– 70 novos abrigos de ônibus

– Construção da Escola Classe 425