Governo reforça apoio à recomposição salarial das forças de segurança

O governador Ibaneis Rocha recebeu representantes das forças de segurança e das entidades e sindicatos das polícias do Distrito Federal para tratar sobre a proposta de recomposição salarial deste público. O encontro foi um reforço do apoio já prestado pelo chefe do Executivo que, em março, encaminhou ao governo federal a proposta de reajuste de 10% para as polícias civil e militar e Corpo de Bombeiros Militar.

“Essa reunião foi solicitada pelas entidades de classe das forças policiais para verificar o andamento em relação à recomposição salarial, que foi deferida e autorizada pelo governador Ibaneis Rocha e encaminhada à União” Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública

Presente na reunião, o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo, lembrou as ações do governo e o aumento de 8% já conquistado pela gestão ainda em 2019.

“Essa reunião foi solicitada pelas entidades de classe das forças policiais para verificar o andamento em relação à recomposição salarial, que foi deferida e autorizada pelo governador Ibaneis Rocha e encaminhada à União. Todos os esforços necessários pelo GDF foram feitos dentro do prazo, tanto pelo governador, como pelos comandos e a Secretaria de Segurança Pública”, disse.

O secretário também colocou ações do governo como a nomeação de mais de 3,5 mil profissionais da segurança pública, as reduções de interstício, o plano de saúde para a Polícia Civil, entre outras medidas. “Colocamos toda a valorização feita pelo governador, as diversas reduções de interstício, o aumento de 8% concedido lá em 2019, o plano de saúde para a Polícia Civil, o auxílio-uniforme e o aumento do auxílio-alimentação da PCDF, os mais de 3,5 mil nomeados e o concurso em andamento da PCDF e os aprovados para o ano que vem, da PMDF e Corpo de Bombeiros”, acrescentou.

Também participaram da reunião o comandante da PMDF, coronel Fábio Augusto Vieira; o comandante do CBMDF; Alan Araújo; o delegado-geral da PCDF, Robson Candido; os deputados distritais Rafael Prudente e Hermeto; e representantes de sindicatos.