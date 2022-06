MAM abre normalmente no sábado (25) e domingo (26)

O Museu de Arte Moderna (MAM-Bahia) estará fechado nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24) em função das tradicionais festividades do São João, mas abrirá normalmente no sábado (25) e no domingo (26). As atrações do final de semana são gratuitas e funcionam das 13h às 18h. Dentre elas, a exposição ‘ENCRUZILHADA’ que já bateu recorde de público. A mostra em cartaz tem 100 artistas e mais de 400 obras com entrada gratuita até agosto (2022). Desde que a exposição ‘ENCRUZILHADA’ foi aberta, em apenas 1,5 mês já completou mais de 15 mil visitantes. O MAM é o único museu do Ipac que abrirá neste final de semana.

No final de semana (25 e 26.06) estarão abertas ainda a Livraria Caramurê, os Espaços Solar (que conta a história do museu) e Lina (que conta a trajetória da arquiteta e primeira diretora do MAM). O público poderá apreciar também a exposição ‘Subúrbio em três atos’ do Acervo da Laje . A mostra comemora os 12 anos de criação desse coletivo artístico que tem sido um relevante espaço de memória artística, cultural e de pesquisa sobre o Subúrbio Ferroviário e periferias de Salvador.

O Acervo já apresentou obras em museus, como o MAM do Rio, participou de ações estaduais, nacionais e internacionais, incluindo a 3ª Bienal da Bahia e a 31ª Bienal de São Paulo. O Cine MAM e o Café Saladearte também funcionarão normalmente. A programação de filmes e demais informações podem ser conferidas neste endereço eletrônico, no perfil do Instagram @saladearte_oficial via Direct ou através do telefone/whatsapp (71) 98199-2833.

Fonte: Ascom/MAM