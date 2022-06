Unidades Móveis da SPM-BA oferecem orientação às mulheres no São João de Santo Antônio de Jesus e Irecê

As duas Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres (ônibus lilás) da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) estão nos municípios de Santo Antônio de Jesus e Irecê, a partir desta quarta-feira (22) até domingo (26), para serviço de sensibilização e orientação na área jurídica, psicológica e social referente ao enfrentamento à violência contra as mulheres. As unidades estão localizadas nas praças centrais dos municípios, onde ocorrem os festejos juninos.

A iniciativa é da SPM-BA em parceria com as secretarias municipais de assistência social, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Santo Antônio de Jesus e com o Centro de Referência no Atendimento à Mulher (CRAM) de Irecê.

O projeto das Unidades Móveis tem por objetivo levar orientação às mulheres do interior, especialmente nas zonas rurais, mas durante festejos populares a exemplo do São João e Carnaval, os ônibus costumam ser deslocados também para ações de sensibilização a fim de atingir um público ainda mais amplo.

As Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres foram lançadas na Bahia em março de 2014, fruto de uma parceria entre Governo Federal e Governo da Bahia, por meio do programa ‘Mulher Viver sem Violência’, vigente na época.

