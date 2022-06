GDF recebe prêmio por melhora na oferta de serviços digitais

O Governo do Distrito Federal (GDF), em função do trabalho realizado pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Sutic), da Secretaria de Economia (SEE), vai receber a premiação do índice Abep-TIC 2021-2022 pela melhora na oferta de serviços digitais, pelo segundo lugar, na categoria Variação Nominal. O evento de premiação ocorre nesta quarta (22), no Hotel Royal Tulip.

O Índice Abep-TIC de oferta de serviços digitais foi desenvolvido pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia.

O objetivo dessa iniciativa é de mensurar, por meio de indicadores, a eficiência da máquina pública no setor de comunicação digital. A avaliação é feita pelo Centro de Liderança Pública, que elabora o Ranking de Competitividade dos Estados.

Foram avaliados aspectos como capacidade para a oferta digital de serviços, serviços digitais ofertados e a regulação sobre a modernização para oferta dos serviços públicos digitais.

Este ano, o GDF atingiu 125 pontos de 150 possíveis no índice, o que vai garantir um melhor resultado geral. O resultado oficial do ranking será conhecido durante o evento.

*Com informações da Secretaria de Economia