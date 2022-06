Cinco regiões do DF sem energia nesta quinta (23) para intervenções na rede

Nesta quinta-feira (23), Gama, Plano Piloto, Itapoã, Santa Maria e Riacho Fundo terão endereços afetados pelo desligamento programado de energia. A interrupção será necessária para serviços na rede elétrica, como substituição de transformador e recondutoramento de rede.

A partir das 8h30, será feita a substituição de transformador e o recondutoramento de rede de baixa tensão no Gama. Com isso, ficam sem energia, até às 16h, as quadras 15 (Lote 78), 17 (Lote 32), 10 (Lote 62, Casa 6) e 13 do Setor Oeste, além das entrequadras 10/13 (Bloco B) e 10/14 (Área Especial 1).

No Plano Piloto, o desligamento será na Vila Telebrasília, das 8h30 até 16h, para compactação de rede de baixa tensão. Serão afetadas as ruas 1 (lotes 5, 26 a 30, 33 a 35, 37 a 47 e 49), 7 (Lote 9, Casa 1), 9 (lotes 1 a 12, 12-A, 13, 14 e 16), 10 (lotes 1, 2, 2-A, 3 a 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 22-A), 13 (Lote 22), 14 (lotes pares de 2 a 18), 18 (lotes 1, 4, 15, 17, 19, 21, 24, 26 a 31 e 33), 22 (lotes 1 a 6 e 10), 23 (lotes 2, 4, 6, 8, 12 e 14), 24 (lotes 1 e 3), 25 (lotes 1, 2-A, 2-B, 4, 6 e 10), 26 (lotes 2 a 5, 7 e 7-A), 30 (lotes 21, 23 e 33) e Rua 148 (Lote 17).

O recondutoramento de rede de baixa tensão e a troca de transformador deixarão sem energia endereços do Itapoã, das 8h30 às 16h. Serão afetadas as seguintes quadras do Condomínio Del Lago: 7 (lotes 1 a 14), 8 (lotes 6, 10 a 13, 19 e 33 a 37), 320 (lotes 32, 34, 36, 38, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 74 e 76), 321, 322 (lotes 28, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 e 73), 335 (lotes 1, 2, 8, 10, 14 a 16, 23 e 24), 336 (lotes 1 a 13, 15 e 23-A), 337 (lotes 1, 3, 5, 7, 9 e 23), 338 (lotes 4 a 8), 353 (lotes 3 a 7) e 362 (Lote 5).

Santa Maria e Riacho Fundo

Em Santa Maria, o desligamento está previsto para o período das 9h30 às 15h, na Quadra Central 2, Área Especial, quiosque e conjuntos A a E e na QR 310, Conjunto Q, lotes 26 a 28.

No Riacho Fundo, das 8h30 às 16h, ficam sem energia as QNs 8E (conjuntos 1 a 7 e 15), 8F (conjuntos 1 a 7) e 10 (Conjunto 4, Feira Permanente, Box 70, lotes 2/6, 3/5 e 3/6).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.