Epamig inicia venda de sementes de café para formação de mudas

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) deu início às vendas de sementes qualificadas de café para formação de mudas. Neste ano, os materiais estão disponíveis para entrega imediata nos campos da Epamig dos municípios de Três Pontas e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, e Patrocínio, no Alto Paranaíba.



No Brasil, a produção e a comercialização de sementes devem seguir uma legislação específica que tem como objetivo a garantia da identidade e da qualidade do material de multiplicação. As cultivares que podem ser comercializadas estão cadastradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) e qualquer agente envolvido nesse processo, pessoa física ou jurídica, deve estar inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).



As sementes ofertadas pela Epamig atendem as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Entre elas, estão a germinação mínima de 70%, ausência de insetos vivos e 98% de pureza.



Segundo a pesquisadora da Epamig Vanessa Figueiredo, o investimento na aquisição de sementes de café é primordial para definir o potencial produtivo da lavoura. “Deve ser dada atenção especial ao plantio de mudas vigorosas, formadas a partir de sementes de alta qualidade física, fisiológica, genética e sanitária. Outro ponto fundamental é a escolha da cultivar, com elevado potencial genético e adaptada às condições de cultivo”, explica.



Três Pontas



As sementes disponíveis no Campo Experimental da Epamig de Três Pontas são das cultivares Catuaí Amarelo IAC 62, Catuaí Vermelho IAC 99, Catuaí Vermelho IAC 144, Catiguá MG 2, MGS Aranãs, Topázio MG 1190 e Paraíso MG H 419-1.



Os interessados nas sementes de alto valor genético devem entrar em contato por telefone pelos números (35) 3266-9010, (31) 3489-5060, ou pelo email [email protected] .



Patrocínio



Já no Campo Experimental da Epamig de Patrocínio estão disponíveis sementes de café das cultivares Acaiá Cerrado MG 1474, Catiguá MG 2, Catuaí Amarelo IAC 62, Catuaí Vermelho IAC 144, Catuaí Vermelho IAC 99, Rubi MG 1192, Sarchimor MG 8840 e Topázio MG 1190.



Os interessados devem entrar em contato por telefone pelos números (34) 3831-1777, (31) 3489-5060, ou pelo email [email protected] .



São Sebastião do Paraíso



As sementes disponíveis no Campo Experimental da Epamig de São Sebastião do Paraíso são das cultivares Catuaí Vermelho IAC 99, Catuaí Vermelho IAC 144, Catuaí Amarelo IAC 62, Catiguá MG2, Mundo Novo IAC 379/19 e Paraíso MG H 419-1.



Os interessados devem entrar em contato por telefone pelos números (35) 3531-1496, (31) 3489-5060, ou pelo email [email protected] .



A Epamig é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) .