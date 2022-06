Governo do Amazonas lança Bumbá App

Aplicativo, disponível de forma gratuita, apresenta programação em Parintins

A programação completa do 55º Festival Folclórico de Parintins, serviços de utilidade pública e pontos turísticos na ilha dos bumbás, a partir de agora, podem ser encontrados na palma da mão, no Bumbá App. Lançado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), o aplicativo oferece informações de maneira prática e atualizada.

O Bumbá App é gratuito, de fácil navegação, disponível para os sistemas Android e iOS. Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a ferramenta faz parte do pacote de ações voltadas para o maior festival de todos os tempos, que acontece de sexta-feira a domingo (24 a 26/06), dentro do “Circuito +Cultura”.

“Por meio do aplicativo, o usuário vai ter acesso à programação do festival, dentro e fora do Bumbódromo, indicação de pontos turísticos, como a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a Praça Digital, os currais dos Bois Garantido e Caprichoso, locais para apreciar a culinária regional e curiosidades que fazem parte do universo parintinense”, explica o secretário. “Queremos proporcionar a melhor experiência para o público”.

O Bumbá App disponibiliza também um mapa da cidade e do Bumbódromo, além de telefones úteis e uma aba de “Perguntas e Respostas”.

GIFs e filtros



Neste mês, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou, no Instagram (@culturadoam), um pacote de filtros e GIFs com a temática dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Os GIFs estão disponíveis para o público utilizar nos stories do Instagram, com as palavras “Parintins”, “Caprichoso” e “Garantido” no buscador de figurinhas da plataforma. Estrelas, corações, tambores, violões, além dos GIFs animados de “Parintins 2022” já podem ser utilizados pelos seguidores.

Por meio de um cocar nas cores do Festival, azul e vermelho, os seguidores do @culturadoam também podem celebrar o retorno do evento nas redes sociais. O filtro pode ser encontrado no feed principal do @culturadoam.

O projeto foi desenvolvido pela equipe de Comunicação, em parceria com a Tecnologia da Informação (TI) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.