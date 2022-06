Convocados candidatos do cadastro reserva para vistoria no Parque dos Ipês

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) convocou nesta quarta-feira (22) os dez candidatos do cadastro reserva do empreendimento Crixá VII, em São Sebastião, para fazer vistoria dos imóveis e assinatura dos contratos. Esses candidatos foram indicados para ocupar as unidades habitacionais ociosas.

A vistoria deve ser realizada até o dia 29 , das 8h às 11h30 e de 13h às 16h, períodos em que o candidato deve procurar a construtora Direcional Engenharia, Crixá VII, em São Sebastião.

A companhia ressalta que, para a assinatura do contrato, o beneficiário precisa comparecer no prazo agendado – desta quarta até o dia 29 – , das 8h às 13h e das 14h às 16h, à Caixa Econômica Federal (Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco L, 16º andar – Ed. Filial da Caixa), com o cônjuge, se for o caso, portando a documentação pessoal e o Termo de Vistoria do imóvel devidamente preenchido e assinado pelo candidato e pela construtora.

O Parque dos Ipês – Crixá, é destinado para os candidatos da faixa 1 (até R$ 1,8 mil). Os apartamentos são de 47,65 m² e 47,75 m² e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

Confira aqui a relação daqueles que estão com os contratos gerados e aptos para assinatura.

*Com informações da Codhab