Nova agência bancária no Setor Noroeste

Em linha com o seu planejamento estratégico de expansão de negócios, produtos e clientes, o BRB inaugurou agência no Setor Noroeste, em Brasília, tornando-se a primeira instituição financeira com canal físico na região.

“Nosso time está pronto para oferecer as melhores soluções de negócios” Paulo Henrique Costa, presidente do BRB

O espaço, localizado na CRNW 510, Bloco B, no Edifício Soul e Shop, em frente à avenida principal, conta com dois pavimentos e foi selecionado para abrigar mais uma unidade do BRB baseada no novo modelo de atendimento de varejo, em implantação no banco.

Recém-inaugurada, agência disponibiliza à clientela recursos modernos para acessar todos os serviços | Foto: Divulgação/BRB

A nova proposta inclui layout mais moderno, acessibilidade e um ambiente confortável, que possibilita aos clientes experiênciaomnichannel– estratégia que integra diferentes canais de comunicação e divulgação, entre compradores, lojas físicas e virtuais –, com oferta de telas que permitem a integração dos canais físicos e digitais. A ambiência inclui, ainda, um espaço para café e aroma personalizados.

“O BRB segue com foco na entrega de uma experiência completa aos clientes”, ressalta o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “O novo modelo de atendimento entrega um banco ágil, completo, moderno, pautado na inovação e próximo dos clientes. Nosso time está pronto para oferecer as melhores soluções de negócios.”

Além da participação no DF, o banco vem crescendo em outras regiões do país. Desde janeiro deste ano, uma unidade do BRB está funcionando em Salvador (BA), no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), estado que já possui 49 agências físicas e 691 correspondentes, com cobertura total dos municípios baianos.

Atualmente, o BRB, por meio de atendimento físico e digital, está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros, 39 países e todos os continentes.

*Com informações do BRB